V Trnave sa začína zber kuchynského bioodpadu

Trnava 8. januára (TASR) - Správcovia bytových domov v týchto dňoch distribuujú do trnavských domácností na sídliskách Prednádražie, Vajanského a Družba špeciálne košíky určené na zber kuchynského bioodpadu v domácnosti spolu s balíčkom 25 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a infoletákom od mesta Trnava. V druhej vlne budú nasledovať bytové domy na zvyšných sídliskách. Informovala o tom hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.



Nové hnedé 120-litrové kontajnery na kuchynský bioodpad sú umiestnené zatiaľ na vybraných kontajnerových stojiskách, nachádzajú sa aj na každom zo siedmich zberných dvoroch v meste. Vyvážať sa budú dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok. Prvý vývoz bude v utorok 12. januára. "Ide o pilotný projekt, v prvých týždňoch budeme sledovať, ako sa kontajnery využívajú, a či ľuďom ich rozmiestnenie a frekvencia vývozu vyhovuje. Ak by došlo k zmenám, budeme o nich verejnosť informovať," uviedol viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.



Mesto Trnava prosí verejnosť o zodpovedné narábanie s kuchynským bioodpadom. Ak sa do hnedého kontajnera dostane niečo, čo doň nepatrí, znehodnotí sa celý obsah nádoby, ktorý mal putovať na spracovanie do bioplynovej stanice. "Kuchynský odpad, ktorý nevytriedime, ale budeme naďalej dávať do zmesového komunálneho odpadu, pôjde na mestskú skládku na Zavarskej ceste. Pripomíname, že skládkovanie je z ekologického hľadiska najnevhodnejším spôsobom nakladania s odpadom, a bioodpad, ktorý sa na skládke nachádza, vytvára skleníkové plyny a znečisťuje povrchové a podzemné vody, pôdu i ovzdušie," dodala hovorkyňa.