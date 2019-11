V Trnave sa začínajú sa adventné trhy

Trnava 29. novembra (TASR) – Do 22. decembra bude na Trojičnom námestí v Trnave fungovať vianočné mestečko so stánkami a betlehemom, ktoré otvoria v piatok o 18. hodine. Odštartuje ho podľa vedúceho úseku kultúry na trnavskej radnicu Petra Cagalu rozsvietenie vianočného stromčeka a koncert skupiny Fragile. Adventný čas bude plný kultúrnych, charitatívnych i spoločenských aktivít.



"Trnavčanom a návštevníkom mesta prinášame program, ktorý bude dopĺňať predvianočnú atmosféru. Zostavovali sme ho s dôrazom na to, aby zahrial dušu a doprial oddych uponáhľanej mysli," povedal Cagala. Na hlavnom pódiu sa uskutoční 48 vystúpení rôznych hudobných žánrov. Vystrieda sa tam približne 600 detí z trnavských materských a základných škôl, zastúpenie budú mať folklórne súbory z Trnavy a okolia, ktoré pripomenú ľudové tradície, priestor dostanú viacerí trnavskí umelci, ale aj známe slovenské kapely.



Každú sobotu o 17. hodine na hlavnom pódiu spevácky zbor z niektorej trnavskej farnosti zapáli sviecu na adventnom venci. "Okrem toho sme pripravili množstvo sprievodných podujatí. Nebudú chýbať štyri adventné koncerty v kostole, predvianočné tvorivé dielne, stredoveké trhy na Námestí svätého Mikuláša," doplnil Cagala.



Obľúbené výstupy na mestskú vežu s lampášom a adventné prehliadky mesta ponúka Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism. "Prehliadky budú každú adventnú sobotu o 16.00 h, začiatok je vždy pod mestskou vežou, kde bude čakať sprievodca v dobovom kostýme," uviedla riaditeľka OOCR Michaela Sendeková. Každú nedeľu a štvrtok sa zase môžu záujemcovia spolu so sprievodcom vydať do veže za svetla lampášov. "Sprievodca porozpráva trnavské legendy a prezradí aj niečo o unikátnom mechanickom hodinovom stroji. Bodkou bude výhľad na adventnú Trnavu, ktorá bude žiariť tisíckami svetielok," dodala Sendeková. Okrem toho čaká Trnavčanov prekvapenie v podobe eurobankovky s vianočným motívom.