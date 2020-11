Zastupiteľstvo Trnavy schválilo rozpočet na rok 2021 ako vyrovnaný

Trnava 3. novembra (TASR) – Poslanci zastupiteľstva mesta Trnava schválili na utorkovom zasadnutí mestský rozpočet na rok 2021 ako vyrovnaný, s bilanciou príjmov i výdavkov vrátane finančných operácií vo výške 75,558 milióna eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 3,223 milióna eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 8,853 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu má byť vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií.



Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 64,297 milióna eur, kapitálové príjmy vo výške 3,014 milióna eur. Bežné výdavky plánuje mesto vo výške 61,074 milióna eur, sú v nich plánované aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 11,867 milióna eur.



Najvýznamnejšiu zložkou bežných príjmov sú daňové príjmy, v nich mesto počíta s podielom na dani z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu, ktorý sa rozpočtuje vo výške 25 miliónov eur. Hlavná kontrolórka mesta pri prerokúvaní rozpočtu uviedla, že návrh je síce o 1,9 milióna eur vyšší ako očakávaná skutočnosť za rok 2020, ale zároveň znamená pokles o 3,85 % oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu. Vychádza pritom z prognózy Ministerstva financií (MF) SR.



"Rizikom môže byť nenaplnenie prognózy MF," konštatovala hlavná kontrolórka mesta Trnava. Výdavky v navrhovanom rozpočte sú rozdelené do 21 programov. Úverová zaťaženosť mesta by mala byť v nasledujúcom roku na úrovni 14,17 %, čo je o 4,17 % menej ako v roku 2020. Splátková zaťaženosť 5,66 % by mala byť v roku 2021 nižšia o 0,24 % v porovnaní s rokom 2020.



Primátor Peter Bročka v závere rokovania o budúcoročnom rozpočte uviedol, že sa očakáva pri eurofondoch realokácia prostriedkov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a na konci roka tak bude "oveľa jasnejší rámec prostriedkov, ktoré bude môcť mesto čerpať". Primátor predpokladá, že rozsah investícií, ktoré nie sú zatiaľ uvedené v rozpočte, bude "výrazne iný".