Trnava zatvorí školy a škôlky, svadby budú za sprísneného režimu

Trnava 9. marca (TASR) - Materské a základné školy v Trnave budú v rámci preventívnych opatrení do piatka (13. 3.) zatvorené. Mesto zároveň ruší marcové podujatia vo svojej kompetencii v rámci eliminácie šírenia nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"V Trnave do tejto chvíle neevidujeme potvrdený prípad ochorenia COVID-19, napriek tomu však podnikáme všetky potrebné kroky a preventívne opatrenia. Nie je dôvod na paniku, treba sa však správať zodpovedne a byť pripravení na prípadné komplikácie," uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.



V snahe eliminovať možné riziká primátor po zasadnutí krízového štábu rozhodol o aktuálnych opatreniach. "Mesto oznamuje, že od utorka 10. do piatka 13. marca budú zatvorené jasle, materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Počas prerušenia školskej dochádzky samospráva rodičom odporúča obmedziť pohyb detí mimo domácnosti a zvážiť ich účasť na krúžkovej činnosti. Zabezpečená je dezinfekcia škôl a školských zariadení," informovala o tom Majtánová.



Jednou z najrizikovejších skupín sú seniori. V zariadení pre seniorov i zariadení opatrovateľskej služby platí od 6. marca zákaz návštev a sprísnený hygienický režim. Denné centrá budú od utorka 10. marca zatvorené až do odvolania. Samospráva zároveň zrušila všetky kultúrne a športové podujatia v priestoroch a kompetencii mesta a jeho organizácií.



"Verejnosti dôrazne odporúčame vyhýbať sa miestam s predpokladanou vyššou koncentráciou osôb. Usporiadatelia spoločenských podujatí by ich organizáciu minimálne počas marca mali dôkladne zvážiť," uviedol primátor. Mesto odporúča občanom navštevovať priestory mestskej polikliniky len v nevyhnutných prípadoch a na čo najkratší čas. Nájomcov v poliklinike vyzvalo, aby dodržiavali usmernenia ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR a sprísnili hygienické opatrenia.



Špeciálny režim platí aj na mestskom úrade (MsÚ). Klientske centrum, pokladňa, ohlasovňa pobytov a matrika fungujú ďalej za sprísnených hygienických opatrení. Klienti teda dočasne nebudú mať prístup na pracoviská jednotlivých odborov MsÚ na prvom a druhom poschodí.



Naplánované svadby na radnici sa uskutočnia za sprísneného hygienického režimu, uvítania do života sú od 10. marca až do odvolania zrušené.