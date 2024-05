Záujemcovia môžu absolvovať komentované prehliadky podzemia Trnavy

Trnava 17. mája (TASR) - Do stredovekého podzemia, najväčšieho rozária na Slovensku či na praveké hradisko zavedú návštevníkov komentované prehliadky po Trnavskom regióne. Začínajú sa v piatok 24. mája a záujemcovia ich môžu absolvovať do konca augusta v šiestich naplánovaných termínoch. Prehliadky najnavštevovanejších miest v regióne pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism, informoval riaditeľ OOCR Alexander Prostinák.



Na prehliadkach Podzemné mesto Trnava majú účastníci šancu nazrieť do verejnosti bežne neprístupných podzemných priestorov pod mestom. Návštevníci si budú môcť pozrieť stredoveké pivnice pod rôznymi objektmi, medzi nimi aj priestor pod Štátnym archívom, skonštatoval Slavomír Dzvoník, sprievodca cestovného ruchu v Trnave.



Prehliadky so sprievodcom sú pripravené aj v obciach Dolná Krupá a Smolenice. V Dolnej Krupej sa nachádzajú nielen architektonické pamiatky, ale aj park z 19. storočia a najväčšie rozárium na Slovensku. Návštevníci zavítajú do obecného múzea, do kostola sv. Ondreja a jeho krýpt. Nevynechajú ani mauzóleum grófskych rodín Chotekovcov a Brunsvikovcov a Beethovenov domček. "Naplánované sú tri termíny prehliadok 25. mája, 8. a 22. júna. Termíny sme prispôsobili času najväčšieho kvitnutia ruží," povedal Prostinák.



V Smoleniciach si záujemcovia pozrú hradisko Molpír a Smolenický zámok, ktorý je najmladším na Slovensku. Prehliadky sú naplánované na 6. a 20. júla a 31. augusta.