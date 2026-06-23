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Trnava zavádza fixnú a variabilnú zložku pre predajcov na trhoch
Predajcovia jedla a nápojov na priamu konzumáciu v stánkoch s rozmermi tri krát dva metre zaplatia fixnú zložku 6500 eur a obratovú zložku na úrovni päť percent z obratu nad 50.000 eur.
Autor TASR
Trnava 23. júna (TASR) - Mesto Trnava zavádza fixnú a variabilnú zložku nájmu pre predajcov po Trnavskom jarmoku aj počas podujatia Advent v Trnave. Vianočné trhy sa uskutočnia v centre mesta od 27. novembra do 22. decembra. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schválilo trnavské mestské zastupiteľstvo.
Predajcovia jedla a nápojov na priamu konzumáciu v stánkoch s rozmermi tri krát dva metre zaplatia fixnú zložku 6500 eur a obratovú zložku na úrovni päť percent z obratu nad 50.000 eur. Presné hodnoty fixnej a variabilnej zložky pre iné kategórie predajcov sú zverejnené v príslušnom materiáli na webovej stránke mesta.
„Pri organizovaní akcie budú použité mestské drevené stánky a vlastné stánky a predajné zariadenia predajcov na základe posúdenia organizačnej skupiny, pričom samotné rozmiestnenie stánkov bude obdobné ako v predchádzajúcom roku,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.
Kultúrny program bude na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici počas celého trvania akcie. Podujatie Stredoveké adventné trhy budú počas posledného adventného víkendu (od 18. do 20. decembra) na Námestí sv. Mikuláša.
Predajcovia jedla a nápojov na priamu konzumáciu v stánkoch s rozmermi tri krát dva metre zaplatia fixnú zložku 6500 eur a obratovú zložku na úrovni päť percent z obratu nad 50.000 eur. Presné hodnoty fixnej a variabilnej zložky pre iné kategórie predajcov sú zverejnené v príslušnom materiáli na webovej stránke mesta.
„Pri organizovaní akcie budú použité mestské drevené stánky a vlastné stánky a predajné zariadenia predajcov na základe posúdenia organizačnej skupiny, pričom samotné rozmiestnenie stánkov bude obdobné ako v predchádzajúcom roku,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.
Kultúrny program bude na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici počas celého trvania akcie. Podujatie Stredoveké adventné trhy budú počas posledného adventného víkendu (od 18. do 20. decembra) na Námestí sv. Mikuláša.