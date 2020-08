Zber kuchynského odpadu môže v Trnave ovplyvniť poplatky

Trnava 9. augusta (TASR) – Za najväčšiu výzvu pre projekt zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu považuje trnavská radnica zabezpečenie hygieny zberných zariadení. Ako náročné vníma aj doriešenie náležitostí súvisiacich s jeho spracovaním a zavedenie nádob na bioodpad pri bytových domoch. Zákonom nariadený termín k začiatku roka 2021 má však Trnava v úmysle dodržať. Informovala o tom Elena Ursínyová z referátu komunikácie na mestskom úrade v Trnave.



"Robíme všetko preto, aby sme danú legislatívnu povinnosť splnili. Spolu so zmluvným partnerom, ktorý vykonáva zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov, intenzívne pracujeme na príprave efektívneho, cenovo akceptovateľného spôsobu zberu a spracovania bioodpadu," uviedla pre TASR. Nevylúčila však, že ku korekcii platieb za odvoz odpadu pre obyvateľov príde. "Kalkulácia nákladov bude súčasťou dohodnutého spôsobu zberu bioodpadu, ale na konečnú sumu bude mať vplyv aj ochota občanov separovať bioodpad a ich disciplína v dodržiavaní komodít, ktoré do bioodpadu patria," dodala.



Mesto by preto uvítalo subvenciu Ministerstva životného prostredia SR, ktoré avizuje podporu tým samosprávam, ktoré budú schopné povinnosť zavedenia zberu dodržať. "Sme v kontakte s ministerstvom a rokujeme s ním aj o možnostiach podpory", doplnila Ursínyová.



Mesto očakáva, že sa podarí eliminovať aj opakované problémy s premnoženými potkanmi, ktoré sa živia dostupným bioodpadom z kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad. "Už teraz môžeme konštatovať, že v lokalitách, kde sú polopodzemné kontajnery, ktoré postupne osádzame v celom meste, sa 'potkanej populácii' nedarí," konštatovala Ursínyová.