Žiadosti o dotácie v Trnave sa budú podávať elektronicky

Trnava 15. mája (TASR) – Od piatka nadobúda v Trnave účinnosť všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa určuje metodika poskytovania žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



VZN prináša niekoľko zmien, jednou z najvýraznejších je prechod na elektronické podávanie žiadostí od roku 2021. "Na formulári pracujeme, obsah žiadosti však môžu záujemcovia formulovať už teraz. Zmenu avizujeme vopred, aby mali štatutári a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí budú chcieť dotáciu získať, čas vybaviť si občiansky preukaz s čipom. Je dôležité mať k nemu aj čítačku, aby mohli prostredníctvom eFormulára na portáli slovensko.sk žiadosť podať," uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.



Ďalšou novinkou je, že sa termín na podanie žiadosti o dotáciu posúva na 31. august, vyúčtovať ju bude potrebné do 31. decembra v roku, v ktorom sa aktivita podporená dotáciou uskutočnila. "Žiadatelia budú musieť taktiež preukázať spoluúčasť vo výške minimálne 20 percent z celkových finančných nákladov na projekt, pričom môže byť započítaná aj hodnota dobrovoľníckej práce," doplnila hovorkyňa mesta.



Po novom sú kategórie Prorodinne orientované mesto, Charita a Zdravotne znevýhodnení spojené do jednej sociálnej oblasti a kritériá pre jednotlivé kategórie prešli zo samostatných príloh do znenia VZN.