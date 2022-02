Trnava získala 7,6 mil. eur na šesť projektov vo verejnom priestore

Na archívnej snímke mestská veža v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 24. februára (TASR) - Nenávratné finančné príspevky (NFP) na šesť projektov v celkovej výške 7,6 milióna eur získalo mesto Trnava z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bola zameraná na zlepšovanie environmentálnych aspektov v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, na adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.,“ konštatoval primátor Peter Bročka. Vďaka získaným prostriedkom ušetrí mesto podstatnú časť výdavkov z verejného rozpočtu. Tie budú môcť byť využité na ďalšie investície, ktoré skvalitnia život v Trnave.Podporu 1,305 milióna eur získal projekt rekonštrukcie Zeleného kríčka. Ide o lokalitu autobusového nástupišťa v spojitosti s centrom mesta, zároveň vzniká nový priestor pred Galériou Jána Koniarka s fontánou a sedením, buduje sa cyklotrasa, nová lávka pre peších cez riečku Trnávka. Stavebné práce sa začali v apríli minulého roka. „,“ informovala hovorkyňa.Sumu 548.180 eur z celkových nákladov 703.000 eur získal projekt obnovy športového areálu pri základnej škole na Ulici Maxima Gorkého, ktorý už slúži širokej verejnosti. Vybudovali sa dve nové ihriská na kolektívne loptové hry, bežecký ovál, piesková plocha, vrhačský sektor pre guliarov a kladivárov, workoutové a posilňovacie stroje, detské ihrisko s pitnou vodou a mobiliárom. Už o niekoľko týždňov by sa mala začať rekonštrukcia školského areálu na Spartakovskej ulici, ktorá získala 1,354 milióna eur z IRO pri cene diela zhruba 1,4 milióna eur. V jeho susedstve sa bude realizovať súbežne za viac než 1,7 milióna eur sídliskový dvor Agátka, na ktorý mesto získalo NFP vo výške 1,349 milióna eur.,“ uviedla Majtánová. V tejto kategórii je aj humanizácia obytného priestoru Na Hlinách - dvor za Kysucou. Naplánovaný je vnútroblok s cvičebnými prvkami, detským ihriskom, novou zeleňou. „,“ doplnila. Stavebné práce by sa mali začať v apríli, NFP je vo výške 518.461 eur.Veľkým a dlhoočakávaným projektom je obnova Ružového parku, kde práce odštartovali už v októbri minulého roka. Priestor v centre mesta zmení úplne svoju podobu, Trnava na to získala NFP vo výške 2,571 milióna eur. Trnavčania sa môžu podľa hovorkyne tešiť na odpočívadlá a pergoly s popínavými ružami, vodnú kaskádu, lavice z bielej žuly, lúku s trvalkovými záhonmi. Aj Trnávka, ktorá v súčasnosti nie je pre návštevníkov veľmi atraktívna, prejde veľkou premenou a stane sa dominantným prvkom parku. Riečka bude lemovaná zábradlím a dve lávky umožnia prechod na jej druhý breh.