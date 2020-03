Trnava zníži zamestnancom platy, primátor sa časti mzdy vzdá

Trnava 19. marca (TASR) - Po rozhovoroch s odborovým zväzom sa mesto Trnava dohodlo na plošnom znížení platov zamestnancov úradu na 80 percent ich pôvodnej mzdy od 1. apríla až do odvolania. Uviedol to primátor mesta Peter Bročka na sociálnej sieti.



"Je to krízové opatrenie, ktoré nie je pre nikoho jednoduché ani príjemné. V tejto chvíli však nevieme, ako dlho môže mimoriadna situácia trvať, ani aké môže mať následky. Keďže mám zodpovednosť pri výkone funkcie aj voči podriadeným a občanom, vzdávam sa od rovnakého dátumu celej svojej mzdy nad rámec minimálneho zákonného platu primátora v prospech mestskej nadácie Trnava Trnavčanom," uviedol Bročka.



Primátorovi Trnavy prináleží tento rok plat vo výške 6186 eur mesačne, čo je takmer o 450 eur viac ako v minulom roku. Dôvodom je zvýšenie priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, ktorá v roku 2019 podľa Štatistického úradu SR dosiahla 1092 eur.



Platy primátorov sa odvíjajú od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, počtu obyvateľov miest a od rozhodnutia mestských poslancov, ktorí môžu základný plat primátora zvýšiť až o 60 percent. Základný plat primátora Trnavy je v tomto roku 3866 eur, pred viac ako rokom mu ho poslanci mestského zastupiteľstva zvýšili o 60 percent.