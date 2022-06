Zóna bez peňazí pomohla aj ukrajinským rodinám

Trnava 20. júna (TASR) – Stovky častí oblečenia, desiatky kníh či potrieb do domácnosti zmenili v Trnave počas sobotnej (18. 6.) Letnej zóny bez peňazí svojich majiteľov. V priestoroch Gymnázia Jána Hollého podujatie po dvojročnej prestávke vplyvom pandémie zorganizovali dobrovoľníci, informovala vedúca projektu Andrea Bánová.



Princíp zóny zostáva zachovaný – darcovia prinesú a záujemcovia si odnesú bezplatne akékoľvek množstvo. "Zakaždým nám veľa Trnavčanov prinesie veci, ktoré sú zachovalé, ale v domácnostiach už navyše," povedala pre TASR. Na toto pokračovanie dostala zóna nový impulz, a to v súvislosti s prítomnosťou ukrajinských odídencov v Trnave a okolí. "Mali sme záujem, aby aj oni prišli, dali sme si do ukrajinčiny preložiť aj náš plagát, ktorý sme distribuovali. Na naše pozvanie reagovali," uviedla Bánová. Väčšinou sa mamy s deťmi zaujímali o letné oblečenie, hračky a potreby do školy.



Zóna bez peňazí sa na gymnázium presťahovala pred niekoľkými rokmi po rôznych zastávkach v centre Trnavy. "Máme tu dobré zázemie, vedenie vychádza potrebám akcie v ústrety a študenti aj pedagógovia sa radi zapájajú do tejto činnosti. Rada rodičov i žiacka rada uvoľnili dokonca prostriedky na réžiu a Trnavčania už vedia, kam ísť," doplnila Bánová. Iniciatívu ocenil pred časom aj Trnavský samosprávny kraj 2. miestom v súťaži Ekologický čin roka za kreatívnu a inšpiratívnu aktivitu v oblasti životného prostredia.