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Trnava zopakuje súťaž na prenájom časti priestorov v Emmerovej vile

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Lehota na predkladanie súťažných návrhov bude stanovená do 25. augusta do 9.00 h.

Autor TASR
Trnava 23. júna (TASR) - Mesto Trnava zopakuje prostredníctvom mestského kultúrneho strediska súťaž na prenájom časti priestorov v rekonštruovanej Emmerovej vile, ktoré budú určené na kultúrno-vzdelávacie aktivity. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave na utorkovom zasadnutí zrušilo pôvodnú súťaž a schválilo podmienky novej obchodnej verejnej súťaže.

Dôvodom zrušenia pôvodnej súťaže je stanovisko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, podľa ktorého nie je možné priestory prenajať subjektom škôl a školských zariadení, ktoré sú evidované v sieti škôl a školských zariadení SR a ich činnosť je financovaná na normatívnom princípe.

Účelom predmetu nájmu môže byť prevádzka kultúrneho centra s rôznorodým programom, tanečnej školy a štúdia, výtvarnej školy a ateliéru, divadelnej akadémie a umeleckého súboru alebo hudobného a performatívneho projektu.

Prenájom sa bude týkať časti nebytových priestorov s výmerou 557,5 štvorcového metra. Minimálne ročné nájomné je vo výške 25.116,57 eura. Lehota na predkladanie súťažných návrhov bude stanovená do 25. augusta do 9.00 h.
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