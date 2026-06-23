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Trnava zopakuje súťaž na prenájom časti priestorov v Emmerovej vile
Lehota na predkladanie súťažných návrhov bude stanovená do 25. augusta do 9.00 h.
Autor TASR
Trnava 23. júna (TASR) - Mesto Trnava zopakuje prostredníctvom mestského kultúrneho strediska súťaž na prenájom časti priestorov v rekonštruovanej Emmerovej vile, ktoré budú určené na kultúrno-vzdelávacie aktivity. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave na utorkovom zasadnutí zrušilo pôvodnú súťaž a schválilo podmienky novej obchodnej verejnej súťaže.
Dôvodom zrušenia pôvodnej súťaže je stanovisko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, podľa ktorého nie je možné priestory prenajať subjektom škôl a školských zariadení, ktoré sú evidované v sieti škôl a školských zariadení SR a ich činnosť je financovaná na normatívnom princípe.
Účelom predmetu nájmu môže byť prevádzka kultúrneho centra s rôznorodým programom, tanečnej školy a štúdia, výtvarnej školy a ateliéru, divadelnej akadémie a umeleckého súboru alebo hudobného a performatívneho projektu.
Prenájom sa bude týkať časti nebytových priestorov s výmerou 557,5 štvorcového metra. Minimálne ročné nájomné je vo výške 25.116,57 eura. Lehota na predkladanie súťažných návrhov bude stanovená do 25. augusta do 9.00 h.
Dôvodom zrušenia pôvodnej súťaže je stanovisko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, podľa ktorého nie je možné priestory prenajať subjektom škôl a školských zariadení, ktoré sú evidované v sieti škôl a školských zariadení SR a ich činnosť je financovaná na normatívnom princípe.
Účelom predmetu nájmu môže byť prevádzka kultúrneho centra s rôznorodým programom, tanečnej školy a štúdia, výtvarnej školy a ateliéru, divadelnej akadémie a umeleckého súboru alebo hudobného a performatívneho projektu.
Prenájom sa bude týkať časti nebytových priestorov s výmerou 557,5 štvorcového metra. Minimálne ročné nájomné je vo výške 25.116,57 eura. Lehota na predkladanie súťažných návrhov bude stanovená do 25. augusta do 9.00 h.