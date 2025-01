Trnava zopakuje súťaž na prestavby križovatiek pri City Parku

Trnava 13. januára (TASR) - Mesto Trnava zopakuje verejné obstarávanie na projektanta prestavby troch kruhových križovatiek pri City Parku na svetelne riadené. Do pôvodne vyhlásenej súťaže sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý však predložil ponuku v rozpore so súťažnými podmienkami. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky bolo vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby okružných križovatiek na svetelne riadené vrátane návrhu signálnych plánov, geodetického zamerania územia, dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektu pre realizáciu stavby a výkon inžinierskej činnosti. Mesto si od svetelných križovatiek sľubuje lepšiu priepustnosť dopravy.



Verejné obstarávanie sa týka projektu prestavby okružných križovatiek Ružindolská - Suchovská - Š. Moyzesa, Trstínska - Cukrová - Ružindolská a z Trstínskej do obchodného centra. Viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo vlani poukázal na to, že mesto plánuje aj prestavbu kruhovej križovatky Dohnányho - Tamaškovičova. Krajčo sa odvolal na výstupy z dopravno-kapacitného posúdenia, na základe ktorého by sa prestavbou križovatiek mohol zlepšiť dopravný tok o viac ako 30 percent.