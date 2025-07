Trnava zrušila tender na rekonštrukciu budovy starej pošty

Trnava 25. júla (TASR) - Mesto Trnava zrušilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie niekdajšieho sídla poštového a telegrafného úradu na Radlinského ulici. Ponuky dvoch uchádzačov boli vylúčené pre nesplnenie požiadaviek súťaže, ponuka ďalšieho uchádzača presiahla predpokladanú hodnotu zákazky. Vyplýva to zo správy o zákazke zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



„Ide o dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, a preto sa rozhodol pristúpiť k zrušeniu verejného obstarávania,“ uvádza sa v zdôvodnení zrušenia obstarávania.



Predpokladaná hodnota rekonštrukcie budovy na Radlinského ulici, ktorá je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, bola stanovená na 3,34 milióna eur bez DPH. Po prípadnej realizácii rekonštrukcie by sa do nej mali presunúť zamestnanci z technicky nevyhovujúceho mestského úradu na Trhovej ulici. Aj túto budovu plánuje mesto zrekonštruovať.