V Trnave štartujú projekt Múzeum pre seniorov - Seniori v múzeu

Trnava 11. marca (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave pripravilo v rámci spolupráce so staršou generáciou projekt Múzeum pre seniorov - Seniori v múzeu. Má dve časti, formát Nedeľná múzejná kaviareň je v ZsM v premiére naplánovaný na nedeľu 17. marca o 15. hodine. Informovala o tom vedúca prezentačného oddelenia Simona Jurčová.



"Stretnutia pri dobrej káve a spomínaní na nedávnu minulosť Trnavy pripravujeme v koncertnej sále múzea v mesiacoch marec, apríl, september, október a november," uviedla. Témou marcovej komentovanej obrazovej prezentácie je trnavská štvrť Špiglsál. "Jej ulice, malé obchody na rohoch, ich majitelia, prevádzkovatelia, uličné komunity, detské hry v minulosti, rodiny, domy, školy v štvrti a podobne. Aj keď sa zdá, že táto štvrť je dostatočne zdokumentovaná, stále chýbajú fotografie niektorých miest a budov," uviedla Jurčová, ktorá stretnutia bude moderovať. V apríli budú hovoriť s pamätníkmi o ďalšej štvrti Tulipán, v septembri o trnavských jarmokoch, v októbri o štvrti Vozovka a október - mesiac fotografie - prinesie tému starých rodinných albumov. "Veríme, že na stretnutiach si so seniormi nielen zaspomíname, ale že sa dozvieme aj niečo nové o živote od polovice 20. storočia, keď prežívali svoje detstvo," povedala.



Druhá časť projektu múzea myslí na starších, ktorí sú klientmi zariadenia pre seniorov na Ulici Terézie Vansovej. "Už v tomto týždni im prinesieme rozprávanie o premenách hlavnej ulice," uviedla Jurčová. Témy nasledujúcich stretnutí by sa podľa jej vyjadrenia mali odvíjať od záujmu samotných seniorov. V ponuke sú ulice centra mesta, parky a záhrady Trnavy a ďalšie.



ZsM sa, ako doplnila, venuje všetkým vekovým skupinám terajších i potenciálnych návštevníkov. Má programy pre deti predškolského i školského veku, stredoškolákov, kurzy pre dospelých a do mozaiky doplnil i najstaršiu generáciu. Vstup na Nedeľnú múzejnú kaviareň je v rámci bežného, pre seniorov zľavneného vstupného do ZsM.