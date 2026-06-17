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Trnava zverejnila manuál upravujúci exteriérové sedenia
Nové pravidlá sa týkajú celého územia mesta, pričom pre mestskú pamiatkovú rezerváciu a jej ochranné pásmo platia osobitné podmienky.
Autor TASR
Trnava 17. júna (TASR) - Mesto Trnava zverejnilo manuál pre umiestňovanie a prevádzkovanie exteriérových sedení. Stanovuje pravidlá pre vzhľad, umiestnenie a fungovanie terás pri kaviarňach, reštauráciách či cukrárňach v meste. Informovala o tom trnavská radnica.
„Exteriérové sedenia sú prirodzenou súčasťou života mesta a prispievajú k jeho atmosfére. Chceme však, aby boli navrhované citlivo a aby podporovali kvalitu verejného priestoru. Nový manuál prináša jasné pravidlá, ktoré pomôžu podnikateľom aj mestu dosiahnuť tento cieľ,“ ozrejmil hlavný architekt mesta Ondrej Horváth.
Nové pravidlá sa týkajú celého územia mesta, pričom pre mestskú pamiatkovú rezerváciu a jej ochranné pásmo platia osobitné podmienky. V centre mesta budú môcť prevádzkovatelia využívať len také riešenia, ktoré nenarúšajú charakter verejných priestranstiev.
„Exteriérové sedenia na pešej zóne budú umiestňované priamo na dlažbe bez pódií, kobercov, zábradlí či iných pevných prvkov. Ohraničenie bude možné vytvoriť iba pomocou zelene v mobilných nádobách jednotného dizajnu,“ spresnilo mesto.
Manuál upravuje aj podobu tienenia. „Nevkusné pestrofarebné slnečníky s logami sú minulosťou, povolené sú jemné pastelové odtiene a reklamné prvky iba v obmedzenom rozsahu. Dôraz sa kladie na vizuálnu jednotnosť, kvalitné materiály a rešpektovanie historického prostredia centra mesta,“ priblížila mestská samospráva.
Súčasťou pravidiel sú i požiadavky na zachovanie dostatočného priestoru na pohyb chodcov, zásobovanie prevádzok či prejazd záchranných zložiek. Exteriérové sedenia zároveň nesmú slúžiť ako skladové alebo technické zázemie prevádzok.
Manuál je súčasťou procesu povoľovania exteriérových sedení na území Trnavy. „Prevádzkovatelia, ktorí žiadajú o prenájom mestských pozemkov alebo povolenie na umiestnenie sedenia, musia svoje návrhy zosúladiť s novými pravidlami,“ dodala trnavská radnica.
„Exteriérové sedenia sú prirodzenou súčasťou života mesta a prispievajú k jeho atmosfére. Chceme však, aby boli navrhované citlivo a aby podporovali kvalitu verejného priestoru. Nový manuál prináša jasné pravidlá, ktoré pomôžu podnikateľom aj mestu dosiahnuť tento cieľ,“ ozrejmil hlavný architekt mesta Ondrej Horváth.
Nové pravidlá sa týkajú celého územia mesta, pričom pre mestskú pamiatkovú rezerváciu a jej ochranné pásmo platia osobitné podmienky. V centre mesta budú môcť prevádzkovatelia využívať len také riešenia, ktoré nenarúšajú charakter verejných priestranstiev.
„Exteriérové sedenia na pešej zóne budú umiestňované priamo na dlažbe bez pódií, kobercov, zábradlí či iných pevných prvkov. Ohraničenie bude možné vytvoriť iba pomocou zelene v mobilných nádobách jednotného dizajnu,“ spresnilo mesto.
Manuál upravuje aj podobu tienenia. „Nevkusné pestrofarebné slnečníky s logami sú minulosťou, povolené sú jemné pastelové odtiene a reklamné prvky iba v obmedzenom rozsahu. Dôraz sa kladie na vizuálnu jednotnosť, kvalitné materiály a rešpektovanie historického prostredia centra mesta,“ priblížila mestská samospráva.
Súčasťou pravidiel sú i požiadavky na zachovanie dostatočného priestoru na pohyb chodcov, zásobovanie prevádzok či prejazd záchranných zložiek. Exteriérové sedenia zároveň nesmú slúžiť ako skladové alebo technické zázemie prevádzok.
Manuál je súčasťou procesu povoľovania exteriérových sedení na území Trnavy. „Prevádzkovatelia, ktorí žiadajú o prenájom mestských pozemkov alebo povolenie na umiestnenie sedenia, musia svoje návrhy zosúladiť s novými pravidlami,“ dodala trnavská radnica.