Trnava zverejnila nové cestovné poriadky mestskej autobusovej dopravy

Trnava 25. novembra (TASR) - Mesto Trnava zverejnilo nové cestovné poriadky liniek mestskej autobusovej dopravy (MAD). Do platnosti vstúpia 15. decembra. Počet liniek sa znižuje z 13 na sedem. Optimalizácia MAD podľa samosprávy prináša kratšie intervaly medzi spojmi, prehľadnejšie trasovanie liniek a ďalšie výhody pre cestujúcich. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová. Súčasťou zmien je aj zdraženie jednorazových cestovných lístkov či zavedenie predplatných lístkov.



"Zníženie počtu liniek neznamená automaticky redukciu dopravy, ale naopak, vytvára sa mimoriadne prehľadný systém, kde každú lokalitu zvyčajne obsluhuje jedna linka s pravidelným a hustým intervalom. Navrhovaný systém mestskej hromadnej dopravy v Trnave tieto princípy plne rešpektuje," priblížil Vladimír Tóth z oddelenia integrovanej osobnej dopravy Ministerstva dopravy SR, ktorý s mestom spolupracoval na návrhu optimalizácie MAD.



Linky číslo 1, 3, 4, 5 a 6 budú jazdiť v špičke každých 15 minút. Zlepšiť dostupnosť MAD majú podľa mesta aj nové zastávky F. Urbánka, G. Steinera, Odbojárska, Lokotka, Na hlinách, Prednádražie, Pri kalvárii, Rybníková, Šafárikova a Východná.



"V rámci novej optimalizácie sme identifikovali zastávky, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti iných existujúcich zastávok, čím sa nám otvorila možnosť sústrediť kapacity na zlepšenie dopravy tam, kde je to najviac potrebné," podotkla hovorkyňa. Zastávku Bratislavská (smer centrum) preto nahradí zastávka G. Steinera, zastávku Gorkého, Bratislavská (smer Linčianska) nahradí Odbojárska a zastávku Tesco nahradí Veterná.



Regionálnou dopravou (krajskými linkami) budú naďalej obsluhované zastávky Letisko, Rekreačná, Záhradkárska osada, Kočišské - rázcestie prostredníctvom blízkej zastávky Biely Kostol, otoč. Z obsluhy MAD budú vyradené zastávky Kočišské, Modranka - Štvorlístok a Viktoríniho námestie.



"K zrušeniu niektorých liniek sme pristúpili, pretože ich obsluhovanie bolo príliš neekonomické a kontraproduktívne pre udržanie efektivity celého systému. Zároveň by sme radi zdôraznili, že väčšina zrušených zastávok má v pešej dostupnosti náhradné zastávky, alebo sú naďalej obsluhované krajskými linkami," dodala Majtánová. V rámci zmien boli podľa jej slov zohľadnené aj viaceré pripomienky, ktoré odzneli počas nedávnej verejnej prezentácie novej podoby MAD.



Od 15. decembra sa zvyšuje cena jednorazových lístkov na 1,50 eura. Pri platbe prostredníctvom platobnej karty alebo SMS bude cena lístka jedno euro a pri platbe dopravnou kartou 0,65 eura. Zľavnený cestovný lístok uhradený čipovou kartou bude stáť 0,45 eura. Doba možného prestupu sa pri jednorazových lístkoch predĺži z 50 na 60 minút. Prestupy budú po novom možné aj pri platbe v hotovosti. V súčasnosti platia cestujúci v hotovosti za obyčajný cestovný lístok 0,70 eura, dopravnou čipovou kartou 0,45 eura.



Predplatné cestovné lístky budú zavedené s platnosťou 7 dní, 30 dní, 90 dní, 180 dní (študentský) a 365 dní. Základná cena ročného predplatného cestovného lístka bude 171 eur. Možná bude i kúpa prenosného predplatného cestovného lístka, ročný bude stáť 228 eur. Osoby nad 63 rokov s trvalým pobytom v Trnave si budú môcť zakúpiť SeniorPas TT (neobmedzený počet jázd za šesť eur ročne). Počas prvého roka aktivácie SeniorPasu budú mať seniori dopravu zadarmo. Preprava batožiny a psa bude bezplatná. MAD v Trnave zabezpečuje spoločnosť Arriva Trnava.