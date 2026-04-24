Trnava zverejnila termíny zápisov detí do materských škôl
Osobné zápisy s účasťou dieťaťa sa uskutočnia v termínoch od 5. do 7. mája.
Autor TASR
Trnava 24. apríla (TASR) - Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na školský rok 2026/2027 sa uskutočnia v máji. Rodičia majú na výber medzi osobnou a elektronickou formou podania žiadosti. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.
Osobné zápisy s účasťou dieťaťa sa uskutočnia v termínoch od 5. do 7. mája. „Do materskej školy sa v zmysle platnej legislatívy prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia tri roky,“ spresnil vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.
Elektronické prihlášky bude možné podávať od 1. do 31. mája 2026. Spádové oblasti pre jednotlivé škôlky sú uvedené v prílohe príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Bližšie informácie sú dostupné na webe mesta.
Osobné zápisy s účasťou dieťaťa sa uskutočnia v termínoch od 5. do 7. mája. „Do materskej školy sa v zmysle platnej legislatívy prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia tri roky,“ spresnil vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.
Elektronické prihlášky bude možné podávať od 1. do 31. mája 2026. Spádové oblasti pre jednotlivé škôlky sú uvedené v prílohe príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Bližšie informácie sú dostupné na webe mesta.