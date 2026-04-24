Piatok 24. apríl 2026
Trnava zverejnila termíny zápisov detí do materských škôl

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Trnava 24. apríla (TASR) - Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na školský rok 2026/2027 sa uskutočnia v máji. Rodičia majú na výber medzi osobnou a elektronickou formou podania žiadosti. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.

Osobné zápisy s účasťou dieťaťa sa uskutočnia v termínoch od 5. do 7. mája. „Do materskej školy sa v zmysle platnej legislatívy prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia tri roky,“ spresnil vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.

Elektronické prihlášky bude možné podávať od 1. do 31. mája 2026. Spádové oblasti pre jednotlivé škôlky sú uvedené v prílohe príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Bližšie informácie sú dostupné na webe mesta.
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Z SaS vylúčili J. Bittó Cigánikovú, dôvodom je očierňovanie strany

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami