Trnava zverejnila víťazný návrh novej fontány na Hlavnej ulici

Trnava 2. marca (TASR) - Víťazom architektonicko-výtvarnej súťaže na novú fontánu na Hlavnej ulici v Trnave sa stalo dielo Živododarné kvety. Spomedzi 31 prihlásených návrhov od výtvarníkov a architektov vybrala porota návrh ateliéru Lucký architects. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Fontána by mala nahradiť súčasnú, ktorá tvarom koruny s diadémami pripomína históriu Trnavy ako prvého slobodného kráľovského mesta na území dnešného Slovenska. Podľa radnice nikdy nebola v dobrom technickom stave a jej oprava by nepriniesla očakávaný efekt. Inštalovali ju v roku 2014. Nová fontána nebude narúšať charakter pešej zóny, návrh tvorí niekoľko subtílnych prvkov, ktoré v minimálnej miere zabraňujú pohybu človeka. Minimalistické zaoblené tyčové formy bez dizajnovania odkazujú na stopky kvetín. Vodu si budú môcť ľudia zapínať i vypínať sami. Fontána tak môže striekať celá alebo len jej časti. Zapínaním a vypínaním sa dosiahne vizuálna zmena formy vodnej hmoty v reálnom čase. Cieľom je poukázať hravým spôsobom aj na vzácnosť vody a na narábanie s ňou. Každá stopka bude mať v sebe zakomponované bodové LED žiarivky na vytvorenie rôznej vizuálnej atmosféry celku. Či už všetky v jednej farbe alebo každá v inej.



Tri desiatky doručených návrhov prekonali očakávania vyhlasovateľov súťaže, porota vyzdvihla vysokú úroveň invenčnosti a kreativity predložených návrhov. "Je pre nás nesmierne povzbudzujúce vidieť taký obrovský záujem a príspevok účastníkov do našej súťaže. Oceňujem vysokú kvalitu riešení, ktoré sme dostali," povedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií radnice Ondrej Horváth. Mesto počítalo v závere uplynulého roka s nákladmi 720.000 eur s DPH.