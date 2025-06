Zvončeky zdravia v Ružovom parku pripomenú preventívnu mamografiu

Trnava 26. júna (TASR) - V Ružovom parku v Trnave pribudli kvety zvončeka. Pod kaskádovou fontánou ich vysadilo mesto Trnava v spolupráci s občianskym združením Amazonky a so spoločnosťou Novartis. Spoločnou iniciatívou chcú upriamiť pozornosť na dôležitosť preventívneho mamografického vyšetrenia pre ženy, informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Súčasťou kampane sú aj semienka zvončeka, ktoré vo štvrtok rozdávalo v centre Trnavy ženám občianske združenie Amazonky. „Semienka si môžu zasadiť do vlastnej záhrady alebo kvetináča. Kvety, ktoré vykvitnú druhý rok od vysadenia, ich upozornia, že je čas absolvovať mamografiu,“ povedala Majtánová.



Pravidelný skríning môže včas odhaliť rakovinu prsníka a zlepšiť prognózu pacientiek. Toto ochorenie je najčastejším typom rakoviny v Európe a u žien na Slovensku je dokonca tým najčastejším. Postihuje najmä ženy v strednom a vo vyššom veku, čoraz viac sa však objavuje aj medzi 30. až 50. rokom života. Slovensko sa nachádza na prvých priečkach úmrtnosti v Európskej únii a približne 1000 žien ročne na toto ochorenie zomiera.



Skríningové mamografické vyšetrenie by mali ženy absolvovať raz za dva roky. Od 1. júla tohto roka má naň bezplatný nárok každá žena vo veku od 45 do 74 rokov. V Trnave fungujú dve skríningové mamografické pracoviská, jedno vo Fakultnej nemocnici Trnava a druhé v Poliklinike Družba.