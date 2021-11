Advetné trhy i koncerty v Trnave zrušili, primátor vyzýva na očkovanie

Trnava 26. novembra (TASR) - Mesto Trnava zrušilo pre protipandemické opatrenia svoje adventné trhy. Mali sa začať 1. decembra v režime pre očkovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19 a stánky už boli na Trojičnom námestí v centre mesta pripravené. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Rešpektujeme rozhodnutie vlády SR a prosíme obyvateľov o dodržiavanie pravidiel počas lockdownu. Zrušenie adventných trhov bolo v súčasnosti jediným možným krokom – i keby sa lockdown ďalej nepredlžoval, je nevyhnutné byť zodpovedný a znížiť mobilitu. Je to aj prejavom solidárnosti voči extrémne vyťaženým zdravotníkom," vysvetlil primátor Trnavy Peter Bročka.



Okrem adventných trhov sú zrušené aj podujatia, ktoré mali fungovať podľa COVID automatu – štyri adventné koncerty, divadelné predstavenia pre najmenších aj Stredoveké adventné trhy. Mikuláš, ktorý mal pôvodne so svojou družinou jazdiť na koči po meste a obdarúvať okoloidúcich, bude rozdávať radosť inak - navštívi zariadenia poskytujúce v Trnave sociálnu starostlivosť, ako to bolo aj vlani.



"Čaká nás náročné obdobie, akým sme si prešli už pred rokom. Teraz však máme k dispozícii vakcínu, ktorá v boji proti koronavírusu dokázateľne pomáha zvýšiť šancu vyhnúť sa náročnej hospitalizácii. Ak váhate, či sa zaočkovať, zvážte, prosím, všetky dostupné informácie a poraďte sa so svojím lekárom. Som zástancom slobody, ale tá je aj o zodpovednosti. Zodpovednosti nie len za seba, svojich blízkych, ale aj mesto a celú spoločnosť. Verím, že možnosť dostupnej vakcinácie využije čo najviac ľudí, aby sme všetci mohli začať opäť normálne žiť," vyzval ľudí primátor Trnavy.