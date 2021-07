Trnava obsadila v súťaži Do práce na bicykli piate miesto

Trnava 18. júla (TASR) – Trnava v celoslovenskej súťaži Do práce na bicykli skončila v tomto roku piata. Súťažilo spolu 146 tímov, 484 zúčastnených cyklistov podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej najazdilo spolu 82.934 kilometrov.



Súťažili zamestnanci rôznych firiem a inštitúcií, ktorí od 1. do 30. júna vymenili autá za dvojkolesových tátošov. Zapojil sa aj samotný mestský úrad, ktorý vyslal do súťaže 13 tímov s 51 zamestnancami. Medzi ostatnými tímami boli Atomáci, PSA bike motivation team, Stellantis A-TEAM, TNAD 2. kolona, Premotivovani JM bajkeri FCA Trnava 2021, Figaro tím, Žoskári, JMextraMile, Stavbársky gang, Do knižnice a ďalší. Najviac jázd mal tím HKS Forge – 192, najviac 3035,89 km najazdil tím KTA, ktorý tak ušetril 756,46 kg oxidu uhličitého (CO2).



„Počasie prialo, súťaž bola bez jedného daždivého dňa, a tak sa podarilo pre Trnavu vybojovať výborné piate miesto v počte jázd, ktorých bolo 10.635. Ďalšie piate miesto berieme i za celkový počet najazdených kilometrov,“ uviedla hovorkyňa.



Priemerne mal každý cyklista v Trnave na konte najazdených 171 kilometrov, čo je o 20 kilometrov viac ako priemer celoslovenskej súťaže. Ovzdušie to ochudobnilo o 23.711 kilogramov škodlivého CO2. „Mesto Trnava ďakuje každému zo súťažiacich, ktorí pomohli podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v Trnave,“ dodala Majtánová.