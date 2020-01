Západoslovenské múzeum v Trnave vlani navštívilo takmer 20.000 ľudí

Trnava 20. januára (TASR) – Výstavy a expozície v troch historických budovách Západoslovenského múzea (ZsM) v Trnave vlani navštívilo 19.575 záujemcov. Ponuka múzea zaujala návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim rokov viac, podľa vedúcej propagačného oddelenia Simony Jurčovej nárast zaznamenali zhruba o 2400 ľudí.



ZsM spravuje výstavné priestory popri hlavnej budove - kláštornom komplexe klarisiek s kostolom Nanebovzatia Panny Márie aj v Oláhovom seminári ako Múzeu knižnej kultúry a Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. "Pripravili sme v nich pre návštevníkov 27 výstav, z toho 23 bolo vlastných a štyri prevzaté od partnerských inštitúcií. Ešte aj v tomto roku budú niekoľko mesiacov pokračovať vlaňajšie výstavy Skameneliny sveta, Šestnáste storočie slovom a obrazom - historické tlače zo zbierky ZsM, Trnavské fotoateliéry, Padli, aby sme my žili - Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku počas SNP, November 1989 i Remeslá v šúpolí - práce Antónie Dvorščíkovej z Praznova," uviedla pre TASR Jurčová.



Popri výstavnej činnosti ZSM v roku 2019 usporiadalo 134 podujatí – z toho 17 prednášok, deväť odborných kurzov, 72 výtvarných dielní a štyri koncerty. „Na našich podujatiach sme zaevidovali 7241 platiacich návštevníkov, rok predtým ich bolo 6548,“ konštatovala Jurčová. Návštevníkov do 18 rokov bolo 7205, školákov platiacich kultúrnymi poukazmi bolo 1416. Zahraničných návštevníkov prišlo v roku 2019 do trnavského múzea 429, roku 2018 ich bolo o niečo viac, 482. Najväčšia návštevnosť bola v máji – 2846 návštevníkov. K najúspešnejším podujatiam patrila už tradične Noc múzeí a galérií, keď ponúkaný pestrý program zaujal 937 záujemcov.



"Na tento rok máme v pláne 24 nových výstav. Čaká nás aj reinštalácia expozície Dvorana slávy Dobra v novom priestore na poschodí v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, nakoľko v objekte začína pôsobiť aj Trnavské osvetové stredisko," povedala Jurčová. Na jeseň chystá ZsM výstavu Detský svet a v spolupráci s klubom Tyrnaviavelo výstavu historických bicyklov. Okrem krátkodobých výstav ponúka aj expozície – archeologickú, ojedinelú kampanologickú, Štefan Cyril Parrák - pocta kráľovi zberateľov, Klarisky v Trnave a ďalšie. ZsM vo svojom múzejnom zbierkovom fonde ochraňuje viac ako 160.000 predmetov kultúrneho dedičstva, patrí k najväčším na Slovensku.