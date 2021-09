V Trnavskom kraji otvorili prvú základnú školu pre deti s autizmom

Trnava 7. septembra (TASR) – Priestor pre vzdelávanie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia umožňuje Základná škola (ZŠ) pre deti s autizmom, ktorú v utorok v Trnave otvorili ako prvé zariadenie tohto druhu v Trnavskom kraji. Od bežných škôl sa podľa jej riaditeľky Kataríny Machovičovej odlišuje predovšetkým nízkym počtom žiakov v triedach, čo umožňuje pedagógom intenzívne sa venovať každému dieťaťu.



Škola je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy na Lomonosovovej ulici v Trnave, ktorá sa na strednom i základnom stupni venuje vzdelávaniu mentálne znevýhodnených detí. Zatiaľ má otvorené dve triedy, v jednej je päť, v druhej šesť žiakov. V budúcnosti by mala byť plnoformátovou školou so všetkými ročníkmi. O deti v každej triede sa stará jedna učiteľka a dve asistentky.



„Táto škola nie je iba o učení. Je aj o nesmiernej láske, empatii, cite a pocite bezpečnosti, to všetko dávajú učitelia deťom s autizmom. Je to aj začiatok budúcej spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK),“ povedala na otvorení Marta Gubrická, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Trnave, ktorý je zriaďovateľom ZŠ. Vznik novej školy podporil aj TTSK, ktorý z Fondu na rozvoj kraja prispel na špeciálne vybavenie tried a nákup špeciálnych pomôcok. „Som rád, že máme vytvorenú schému na podporu unikátnych či začínajúcich projektov, ktorým chýbajú zdroje. Radi sme tento projekt podporili,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Vedenie školy má ambíciu otvoriť každý rok minimálne jednu triedu prvého ročníka.