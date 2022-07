V Trnave obnovia školský areál na Nám. Slovenského učeného tovarišstva

Trnava 21. júla (TASR) - Ďalším školským areálom v Trnave, ktorý prejde rekonštrukciou, bude športový areál Základnej školy (ZŠ) na Námestí Slovenského učeného tovarišstva (SUT). Mesto podpísalo s realizátorom zmluvu v hodnote 1,24 milióna eur, aby do konca roka vybudoval okrem nových športovísk aj detské ihriská spolu so zázemím pre návštevníkov i pre správcu areálu, informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová. V súčasnosti zároveň rozsiahlou obnovou prechádza aj areál ZŠ na Spartakovskej za 1,4 milióna eur.



Športová a herná zóna na ZŠ SUT bude prístupná verejnosti, tak ako vo všetkých doteraz obnovených školských areáloch v Trnave, a odčlenená od priestorov školského dvora nízkym oplotením so vstupnou bránkou. Detské ihriská rozšíria plochu súčasného ihriska, časť z nich bude v tieni pod stromami. Existujúce herné prvky nahradia novými, koncipovanými predovšetkým pre školákov. Doplnkovo pribudnú aj prvky pre predškolákov a pre deti so zdravotným postihnutím. "Mobiliár prispeje k užívateľskému komfortu návštevníkov areálu. Súčasťou budú okrem cvičebných a herných prvkov aj lavičky, piknikové sety, odpadkové nádoby, stojany na bicykle, stojan s pitnou vodou, systémy ochladzovania vonkajšieho priestoru vodou a tieniace konštrukcie," doplnila hovorkyňa.