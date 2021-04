Trnavčania môžu do 15. apríla pripomienkovať nariadenie o parkovaní

Trnava 7. apríla (TASR) – Do 15. apríla môžu Trnavčania podávať pripomienky k zneniu nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní v meste. Prináša viacero zmien v parkovacej politike s dôrazom na výhody pre ľudí s trvalým pobytom v Trnave, platiť by malo po prijatí na aprílovej schôdzi mestského zastupiteľstva od augusta tohto roku. Informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



Mesto Trnava zverejnilo návrh VZN na svojej webstránke. K terajším zónam dočasného parkovania A, B a C má podľa neho pribudnúť prvá rezidentská zóna (R1) Trnavy na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej. VZN rieši aj úhrady parkovného, k možnostiam cez SMS, v parkovacom automate a cez parkovaciu kartu vznikne možnosť zaplatiť prostredníctvom mobilnej aplikácie. Parkovacie karty už budú iba virtuálne. Obyvatelia s trvalým pobytom v Trnave - rezidenti budú pri platbách oproti ostatným zvýhodnení.



"V Trnave máme viacero lokalít s dlhodobými problémami s parkovaním. Okrem toho, že budujeme nové kapacity, chceme ako riešenie zaviesť systém rezidentského parkovania. V pilotnej fáze začíname s reguláciou na Podjavorinskej, kde obyvatelia doplácajú na blízkosť k centru mesta a futbalovému štadiónu s obchodnými prevádzkami. Spoplatnenie odfiltruje motoristov, ktorí tam parkujú zadarmo na úkor domácich. Tí budú po novom zvýhodnení – budú si môcť vybaviť ročnú parkovaciu kartu na prvé auto za jedno euro," uviedol primátor Peter Bročka. Podmienkou na získanie rezidentskej karty je mať na danom mieste trvalý alebo prechodný pobyt. Ak ide o prechodný, treba byť zároveň prihlásený na trvalý pobyt na inom mieste v rámci Trnavy. Parkovacia karta v spoplatnenej zóne na druhé auto bude rezidentov stáť 99 eur.



Zmena sa dotkne aj celomestských parkovacích kariet, pre domácich je určená karta Trnavčan za 400 eur. Ostatným karta Trnava za 600 eur na rok. K dispozícii budú aj polročné a štvrťročné karty. Majitelia vozidiel, ktoré sú poháňané výlučne elektromotorom, zaplatia za ročnú parkovaciu kartu Eko sumu 15 eur, pokiaľ majú v Trnave trvalý pobyt alebo firma sídlo.



Mesto od spoplatnenia parkovania očakáva zlepšenie dopravnej situácie v kritických zónach. Zdôrazňuje pritom, že zaplatené parkovné negarantuje, že vodič zakaždým nájde voľné parkovacie miesto presne v cieli svojej cesty. Regulácia statickej dopravy na to však vytvára podľa radnice lepšie podmienky.



Pre účely novej parkovacej politiky mesto ráta s inštaláciou nových parkovacích automatov s modernými funkciami. Pešie hliadky mestskej polície na kontroly úhrad parkovného má doplniť špeciálne monitorovacie vozidlo.