Trnavčania môžu hlasovať o investíciách do verejného priestoru

Trnava 7. marca (TASR) - Do konca marca môžu Trnavčania zahlasovať za projekty pilotného ročníka participatívneho procesu. Ten po niekoľkých rokoch nahradil participatívny rozpočet a pozmenil pravidlá. Informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



"Na jeseň minulého roka sme vyzvali obyvateľov, aby na otázku, čo treba zlepšiť vo verejnom priestore, odpovedali vlastnými nápadmi. Dostali sme 122 vyplnených dotazníkov, v súlade s tohtoročným zadaním sú do hlasovania posunuté návrhy, ktoré sa týkajú verejného priestoru," vysvetlila Natália Nováková z referátu participácie mestského úradu.



Vybrané nápady sa týkajú najmä revitalizácií vnútroblokov či parkov, bezbariérového pohybu v meste, výbehov pre psov či doplnenia športových prvkov amobiliára. Ľudia sa podľa nej venovali aj témam dopravy aúdržby, oblasti sociálnych vecí, sietí čiosvetlenia v meste. "Žiaden z nich sa nestratí, buď ich odložíme do ďalšieho ročníka participácie, keď sa budú tematicky hodiť, alebo ich rovno posunieme príslušnému odboru na vyriešenie. Pokiaľ ide o menšie veci, ako je napríklad údržba komunikácií, tie sme odovzdali príslušným oddeleniam tak, ako to robievame napríklad pri riešení podnetov z Odkazu pre starostu," doplnila.



Trnavčania majú počas hlasovania príležitosť na webstránke planujmesto.trnava.sk podporiť nielen nápady spoluobčanov, ale aj projekty mesta, ktoré už sú v prípravnej fáze. Výsledkom bude sumár zámerov, ktorým ľudia dajú prioritu. "Zaujíma nás, aký typ investícií občania uprednostňujú a čo je pre nich dôležité," uviedla Ivana Vidová z referátu participácie. Konečné slovo v celom procese budú mať mestskí poslanci. Na rokovaní mestského zastupiteľstva rozhodnú o tom, či projekty, ktoré od verejnosti dostanú najviac hlasov, budú zaradené do rozpočtu mesta.