Trnavčania nespokojní s parkovacou politikou chcú iniciovať petíciu

Trnava 22. mája (TASR) – Občania nespokojní s mestskou parkovacou politikou na sídlisku Družba v Trnave chcú iniciovať petíciu a adresovať ju radnici. Dohodli sa na tom počas víkendového stretnutia, ktorého sa zúčastnilo vyše 60 ľudí.



Mesto už pred niekoľkými mesiacmi avizovalo, že spoplatnené zóny v rámci celej Trnavy budú vyznačené do konca roka. To so sebou prináša aj zrušenie miest živelného parkovania, ktoré nie je v súlade s normami. V jednotlivých zónach sa umožňuje parkovanie registrovaným rezidentom, ich návštevy majú 100 hodín parkovania bezplatne zadarmo, pre ostatných platí cenník využívania parkovacej plochy. Jedna z organizátoriek Jaroslava Chnápková poukázala, že po zavedení rezidenčného parkovania v ich zóne ľudia nemajú potrebný počet miest na parkovanie aj napriek tomu, že majú zaplatené vyrubené poplatky.



"Treba najprv vyznačiť dostatok parkovacích miest a potom zavádzať poplatky," povedala jedna z účastníčok zhromaždenia. Ďalší účastník uviedol, že nesúhlasí s celkovou parkovacou politikou mesta. "Platené parkovanie má byť v centre mesta a nie po sídliskách. Nemienim ako Trnavčan platiť na všetkých miestach, kam sa pohnem. Je to choré, veď my ako platitelia daní by sme mali mať za nejaký poplatok parkovanie všade. A nie na každom sídlisku platiť zakaždým," doplnil.



Mesto v závere uplynulého týždňa informovalo, že v horizonte niekoľkých dní pribudne na Družbe 54 nových parkovacích miest, z nich 28 miest bude vyznačených na Ulici Vladimíra Clementisa, 9 na Ulici Teodora Tekela a 17 na Ulici Juraja Slottu. "Obyvatelia tak budú vedieť a vidieť, kde presne na ulici môžu parkovať, a kde musia zachovať prístupné príjazdové cesty k bytovým domom pre hasičské a záchranné zložky," informovala vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová. V ďalších týždňoch vznikne 38 parkovacích miest vďaka drobným stavebným úpravám pri minimálnom zásahu do existujúcej zelene.