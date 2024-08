Trnava 23. augusta (TASR) - Trnavčania sa môžu zapojiť do štvrtého ročníka projektu Strom do domu. Majitelia vhodných pozemkov vo svojom vlastníctve majú možnosť adoptovať si strom podľa svojich predstáv. Za ostatné tri roky pribudli vďaka projektu v záhradách Trnavčanov tri stovky drevín. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Projekt má od začiatku výbornú odozvu a aj vo štvrtom ročníku očakávame veľký záujem zo strany verejnosti. Je to pekná spolupráca mesta a jeho obyvateľov so zmysluplným cieľom - spoločne prispieť k lepšej adaptácii Trnavy na zmenu klímy," povedal primátor Trnavy Peter Bročka.



V prípade záujmu je potrebné do 20. septembra vyplniť dotazník zverejnený na webe mesta. Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí už dostali svoj Strom do domu v predošlých ročníkoch. Na výber je 12 druhov ovocných a okrasných stromov. Dreviny bude mesto sadiť počas jesene.



"Stromy sadíme intenzívne a všade, kde je to možné, na niektorých verejných priestranstvách sme však limitovaní napríklad podzemnými inžinierskymi sieťami či dopravnou situáciou. Obraciame sa preto na obyvateľov, aby nám pomohli zvýšiť plochu zelene v meste tým, že vo svojej záhrade vysadia strom od mesta," uviedla Zuzana Ďurišová z referátu správy zelene Mestského úradu v Trnave.