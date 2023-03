Trnavčania si výročie oslobodenia tento rok pripomenú na cintoríne

Trnava 29. marca (TASR) – Výročie oslobodenia v 2. svetovej vojne si v Trnave nemôžu tento rok pripomenúť na tradičnom mieste. Dôvodom je rekonštrukcia Námestia SNP vrátane Pomníka osloboditeľov, ku ktorému tradične k 1. aprílu kladú vence zástupcovia mesta a spoločenských organizácií.



"Tichá pietna spomienka sa uskutoční na cintoríne na Ulici Terézie Vansovej pri hrobe ruských vojakov," uviedla pre TASR Viera Hrdinová z referátu protokolu na trnavskej radnici. Plánujú za účasti zástupcov vedenia mesta položiť kvety na miesto, kam po bojoch o Trnavu pochovali troch padlých vojakov. Mesto nepripravuje k tejto príležitosti žiadny program, ani nepozýva ďalších účastníkov.



Trnava bola oslobodená na Veľkú noc 1. apríla 1945. Do mesta vstúpili po bojoch vojaci pravého krídla 2. ukrajinského frontu. Boje si v Trnave a blízkom okolí vyžiadali životy 120 vojakov, obete na životoch obyvateľov Trnavy po bojoch neboli zaznamenané.



Oslobodenie si Trnavčania tradične pripomínajú pri pomníku, ktorý mesto osadilo v roku 1959. V období po Novembri ´89 apelovali Trnavčania na jeho premiestnenie, no nestalo sa tak. V rámci pripravovanej celkovej obnovy námestia malo mesto pred zhruba šiestimi rokmi záujem o jeho presunutie na iné miesto v Trnave, nakoľko boli zistené problémy so statikou. Proti sa postavil petíciou Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, nesúhlasné stanovisko s odvolaním sa na medzinárodné dohody prezentovalo aj veľvyslanectvo Ruskej federácie. Po obnove sa tak vráti na Námestie SNP, v mierne pozmenenej polohe.