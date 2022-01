Trnavčania vlani vytriedili 838 ton kuchynského bioodpadu

Trnava 19. januára (TASR) – Od bytových a rodinných domov v Trnave odviezli vlani dovedna 838,4 tony biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zberová spoločnosť FCC Trnava pozitívne hodnotí narastajúci trend, súvisiaci so zvýšením počtu dostupných odpadových nádob na kuchynský odpad i vyšším zapojením a dôslednosťou Trnavčanov v triedení. Uviedla to manažérka komunikácie spoločnosti Zuzana Krenyitzká.



Najviac odpadu, vyše 105 ton, bolo zvezených v auguste, v posledných troch mesiacoch roka sa objem pohyboval od 80 do 84 ton. Najmenej bolo vytriedeného začiatkom roka, keď mesto postupne osadzovalo hnedé kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad a distribuovalo košíky do domácností. „Teší nás, že občania Trnavy sa aktívne zapájajú do triedenia. Odpad bol už od začiatku zvozu relatívne čistý a v hnedých kontajneroch sa nachádzalo väčšinou to, čo do nich skutočne patrí. Trnavčania triedia stále dôkladnejšie, stále viac používajú biologicky rozložiteľné vrecká alebo odpad vyhadzujú bez obalov, čo predstavuje najekologickejšie riešenie. Aj v súčasnosti sa však stáva, že v odpade ešte nájdeme plastové tašky zo supermarketov či mikroténové vrecká, ktoré do takéhoto odpadu rozhodne nepatria,“ uviedla Krenyitzká.



Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad putuje do bioplynových staníc alebo kompostární, kde sa ďalej zhodnocuje na energiu a prírodné hnojivo. „Kuchynský odpad, ktorý v Trnave zvážame, ide do našej zmluvnej bioplynovej stanice, kde je následnými procesmi transformovaný na elektrickú energiu. Dôkladným triedením občania znižujú množstvo komunálneho odpadu a prispievajú k šetreniu životného prostredia,“ doplnila Krenyitzká.