Trnavčanom zaplatia za parkovanie na Veternej. Za týchto podmienok

Trnava 25. júna (TASR) - Nová parkovacia karta Rezident zóny extra umožní obyvateľom trnavského sídliska Na hlinách parkovanie pred obchodným centrom (OC) na Veternej ulici. Mesto získalo na tamojšom parkovisku do prenájmu 50 parkovacích miest. Držitelia novej parkovacej karty navyše dostanú od mesta ročne 300 eur, stratia však oprávnenie bezplatne parkovať vo svojej rezidentskej zóne. Cieľom je zlepšenie dostupnosti parkovania v lokalite Na hlinách. Primátor mesta Trnava Peter Bročka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Riešenie považuje za dočasné, ale maximálne efektívne.



„Ak uvoľníme Na hlinách 50 miest, všetkým ostatným obyvateľom sídliska sa bude parkovať jednoduchšie. Berieme to ako ďalšiu cestu, ako odbremeniť statickú dopravu v tejto lokalite, kde sme narazili na limit výstavby nových miest. Ak aj budeme pridávať nejaké miesta, budú to jednotky alebo desať plus miest,“ poznamenal primátor. Nevylúčil možné rozšírenie tohto modelu aj do iných lokalít mesta. „Som veľmi zvedavý, ako na to budú reagovať obyvatelia, či je táto suma pre nich dostatočne motivačná, aby upravili svoje návyky a takto aj pomohli sekundárne svojim susedom,“ doplnil. Paralelne podľa jeho slov pokračujú administratívne úkony súvisiace s povoľovacími procesmi na parkovací dom.



Ako priblížil na utorkovom (24. 6.) zasadnutí trnavského mestského zastupiteľstva vedúci odboru dopravy mesta Ľuboš Kollár, držiteľom karty Rezident zóny extra zostanú výhody bezplatného parkovania na parkoviskách typu B a aj ďalšie benefity. Stratia však oprávnenie bezplatne parkovať vo svojej rezidentskej zóne. „Podstatou tejto karty je, že je určená len pre rezidentov. Je nutné, aby bol žiadateľ oprávneným držiteľom rezidentskej karty a aby bol jej držiteľom aspoň šesť mesiacov,“ dodal.



Mestské zastupiteľstvo v Trnave v utorok schválilo úpravou všeobecne záväzného nariadenia vznik novej parkovacej karty. Zmena vytvára predpoklady nielen pre riešenie situácie Na hlinách, ale výhľadovo aj v iných lokalitách mesta.