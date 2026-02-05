< sekcia Regióny
Trnavská arcidiecéza prijala správu o streľbe v škole so znepokojením
Pri streľbe airsoftovou zbraňou v Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom trafil šiestak počas prestávky dvoch spolužiakov do nôh.
Autor TASR
Trnava 5. februára (TASR) - Vedenie Trnavskej arcidiecézy prijalo správu o stredajšej (4. 2.) streľbe airsoftovou zbraňou v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom so znepokojením. Arcidiecéza vo svojom vyhlásení deklaruje pripravenosť poskytnúť zriaďovateľovi akúkoľvek potrebnú pastoračnú a duchovnú pomoc pri riešení následkov tejto udalosti a pri obnove pocitu bezpečia v školskom prostredí.
„S hlbokou účasťou myslíme na dvoch žiakov, ktorí utrpeli ľahké povrchové poranenie nôh. Uvedomujeme si traumatizujúci vplyv tejto situácie na celú školskú komunitu,“ zdôraznila Trnavská arcidiecéza. Zriaďovateľom školy je Kongregácia Školských sestier de Notre Dame. „Vyjadrujeme duchovnú blízkosť sestrám z Kongregácie Školských sestier de Notre Dame, pedagógom, žiakom a ich rodičom. V tejto chvíli sme zjednotení v modlitbe za všetkých zasiahnutých,“ doplnila arcidiecéza.
Pri streľbe airsoftovou zbraňou v Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom trafil šiestak počas prestávky dvoch spolužiakov do nôh. Utrpeli povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie.
