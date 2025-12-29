< sekcia Regióny
Trnavská arcidiecéza ukončila Jubilejný rok 2025
Autor TASR
Trnava 29. decembra (TASR) - Trnavská arcidiecéza ukončila v nedeľu (28. 12.) svätou omšou Jubilejný rok 2025. Stalo sa tak v hlavnom jubilejnom chráme Trnavskej arcidiecézy, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Hlavným celebrantom a kazateľom bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. V homílii sa zameral na význam rodiny. TASR o tom informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
Orosch pripomenul, že práve v rodine sa človek učí ľudskosti a budovaniu vzťahov s Bohom i blížnymi. „Rodina je školou, v ktorej sa učíme kresťanskej láske, úcte a životu viery, ktorý sa prejavuje aj v službe núdznym, chorým a starým,“ uviedol.
Zúčastnil sa aj emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol, ktorému pred záverečným požehnaním Orosch zablahoželal k meninám. Počas liturgie si manželské páry obnovili svoje manželské sľuby. Na záver zazneli modlitby spojené s oficiálnym ukončením Jubilea 2025. Pred odchodom si mohli prítomní odniesť jubilejné medaily ako pamiatku.
Počas roka mali veriaci v Trnave možnosť zapojiť sa do 23 duchovných podujatí vrátane deväťdňovej Trnavskej novény, ktoré vytvorili priestor na spoločnú modlitbu, duchovnú obnovu a prehĺbenie viery a možnosti získania odpustkov. Ďalšia takáto príležitosť riadneho Svätého roka sa naskytne o 25 rokov, v roku 2050.
