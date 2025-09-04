Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trnavská arcidiecézna charita odovzdala školské pomôcky vyše sto deťom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Do zbierky je možné zapojiť sa darovaním nových alebo použitých pomôcok v dobrom stave na takmer 30 zberných miestach v rámci Trnavskej arcidiecézy.

Autor TASR
Trnava 4. septembra (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) v týchto dňoch odovzdala školské pomôcky už viac ako sto deťom. Celoslovenská zbierka školských pomôcok trvá do 15. septembra. TASR to uviedla vedúca komunikácie TACH Darina Kukuľová - Kvetanová.

Príjemcov tejto pomoci spája skutočnosť, že vysoké náklady, ktoré prichádzajú so začiatkom školy, nevedia pre svoju náročnú situáciu zvládnuť,“ priblížila s tým, že charita minulý rok poskytla školské pomôcky takmer 300 deťom.

Zbierka školských pomôcok je podľa riaditeľa TACH Miroslava Dzurecha o rovnosti šancí. „Deti z rodín v núdzi si zaslúžia rovnako dôstojný štart do školského roka ako ich spolužiaci,“ podčiarkol.

Do zbierky je možné zapojiť sa darovaním nových alebo použitých pomôcok v dobrom stave na takmer 30 zberných miestach v rámci Trnavskej arcidiecézy. Ich zoznam, ako aj zoznam konkrétnych pomôcok, ktoré sú aktuálne najviac potrebné, nájdu darcovia na stránke charity.
