Trnavská arcidiecézna charita odovzdala školské pomôcky vyše sto deťom
Do zbierky je možné zapojiť sa darovaním nových alebo použitých pomôcok v dobrom stave na takmer 30 zberných miestach v rámci Trnavskej arcidiecézy.
Autor TASR
Trnava 4. septembra (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) v týchto dňoch odovzdala školské pomôcky už viac ako sto deťom. Celoslovenská zbierka školských pomôcok trvá do 15. septembra. TASR to uviedla vedúca komunikácie TACH Darina Kukuľová - Kvetanová.
„Príjemcov tejto pomoci spája skutočnosť, že vysoké náklady, ktoré prichádzajú so začiatkom školy, nevedia pre svoju náročnú situáciu zvládnuť,“ priblížila s tým, že charita minulý rok poskytla školské pomôcky takmer 300 deťom.
Zbierka školských pomôcok je podľa riaditeľa TACH Miroslava Dzurecha o rovnosti šancí. „Deti z rodín v núdzi si zaslúžia rovnako dôstojný štart do školského roka ako ich spolužiaci,“ podčiarkol.
Do zbierky je možné zapojiť sa darovaním nových alebo použitých pomôcok v dobrom stave na takmer 30 zberných miestach v rámci Trnavskej arcidiecézy. Ich zoznam, ako aj zoznam konkrétnych pomôcok, ktoré sú aktuálne najviac potrebné, nájdu darcovia na stránke charity.
