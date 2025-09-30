< sekcia Regióny
Trnavská arcidiecézna charita odovzdala núdznym takmer 6000 balíkov
Trnava 30. septembra (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) počas septembra distribuovala takmer 6000 balíkov potravinovej a hygienickej pomoci. Priviezla ich ľuďom do šiestich okresov. Balíky boli určené pre ľudí v hmotnej núdzi. Informovala o tom vedúca komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová.
Potravinové a hygienické balíky priniesli pracovníci charity ľuďom v okresoch Trnava, Galanta, Piešťany, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom a Dunajská Streda. „Náš tím dokopy distribuoval takmer 5000 potravinových a 1000 hygienických balíkov. Do distribúcie sa zapájame každoročne od roku 2011,“ priblížila Kukuľová-Kvetanová. Príjemcami pomoci sú osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi, ktoré boli vybrané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. O výdaji dostali informáciu vopred prostredníctvom SMS správy alebo papierovej výzvy.
Podľa riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslava Dzurecha je poslaním charity stáť blízko pri človeku odkázanom na pomoc iných. „Aj my sami ako organizácia máme rozvinutý vlastný projekt distribúcie týchto potrieb. Preto je nám prirodzené ponúknuť naše sily a odhodlanie v takých sociálnych aktivitách, ako je distribúcia základnej potravinovej pomoci najodkázanejším osobám,“ podotkol.
Charita bude pokračovať v distribúcii pomoci aj v jesenných mesiacoch. Pomoc je realizovaná cez Národný projekt Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám a financovaná z Európskeho sociálneho fondu. Trnavská arcidiecézna charita bola jednou z organizácií, ktoré túto pomoc distribuovali príjemcom.
