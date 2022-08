Trnavská arcidiecézna charita otvára program pre stredoškolákov

Trnava 23. augusta (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) odštartuje v Trnave v septembri nový rozvojový program pre študentov stredných škôl. Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 10. septembra, program na rozvoj a realizáciu nápadov, prospešných pre komunitu je otvorený pre 25 mladých ľudí. Informovala o tom PR manažérka TACH Darina Kukuľová Kvetanová.



Projekt realizuje TACH v spolupráci s organizáciou Youth for equality. Program prepája vzdelávanie, prax a dobrovoľnícke príležitosti. "Počas desiatich týždňov študenti absolvujú praktické workshopy, zamerané na sebapoznávanie a získanie kompetencií v oblastiach ako riadenie času, spolupráca a vedenie ľudí, projektový manažment, marketing, komunikácia či tvorba podnikateľského plánu. Následne sa budú venovať práci na vlastnom projekte prospešnom pre komunitu, vďaka čomu si s podporou mentorov vyskúšajú získané vedomosti a zručnosti v praxi," uviedla projektová manažérka TACH Jana Žišková.



Okrem toho si študenti budú môcť vybrať z ponuky dobrovoľníckych aktivít TACH. Môžu sa napríklad stať súčasťou dobrovoľníckych tímov, ktoré charita vytvorila pre podporu jej projektov a venujú seniorom alebo ľuďom bez domova (formou streetworku), zapojiť sa do potravinovej a materiálnej pomoci, do praktických a kreatívnych aktivít v komunitnom centre Špitálik či do charitných zbierok. Vítaná je aj vlastná dobrovoľnícka aktivita či projekt.



Program je realizovaný vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.