Trnavská arcidiecézna charita otvorila centrum pre ľudí bez domova

Trnava 20. septembra (TASR) - V slovenskom kontexte zatiaľ unikátne Centrum pomoci človeku otvorili v stredu v centre Trnavy. Jeho zriaďovateľom je Trnavská arcidiecézna charita (TACH), celkové náklady sa vyšplhali na 1,8 milióna eur.



TACH získala z európskych fondov na výstavbu 1,2 milióna eur, zostatok pomohli dofinancovať Arcibiskupský úrad v Trnave a partneri - mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Uviedol to riaditeľ TACH Miroslav Dzurech. "Chceme veriť, že sociálne služby pre ľudí bez domova dostanú po pozitívnych skúsenostiach z Trnavy podporu a šancu napredovať aj v iných slovenských mestách," povedal.



"V centre sa venujeme nielen ľuďom bez domova, ale aj v ťažkej životnej situácii. Prichádzajú k nám ľudia chudobní, osamotení, s psychiatrickými diagnózami, s nezaplatenými dlhmi a exekúciami. Keďže službu poskytujeme zadarmo, dáva to mnohým možnosť nového začiatku," uviedla odborná garantka centra Mária Altoffová.



Centrum je nízkoprahové, otvára preto dvere aj ľuďom so závislosťami, aj ak sú pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Podmienkou je prijať zásady centra a neprejavovať agresivitu. Kapacitu má 80 klientov v jednej chvíli. Prvý kontakt prebieha na prízemí, kde si možno splniť základné potreby - dostanú jednoduchú stravu a môžu vykonať osobnú hygienu. "Ak sa rozhodnú, môžu pokračovať na základné i špecializované poradenstvo, kde naši pracovníci pomôžu s rôznymi činnosťami občianskeho života. Zabezpečujeme aj aktivity, ktoré im rozvíjajú pracovné či počítačové zručnosti, finančnú gramotnosť," doplnila Altoffová.



Centrum postavila TACH na pozemku svojho sídla na Hlavnej ulici, kde doteraz využívalo na daný účel dvestoročnú budovu v nevyhovujúcom stave. Tým, že sa nový objekt zvýšil o jedno poschodie, rozšírili sa aj možnosti jeho činnosti. Je tam aj výdajňa oblečenia, funguje podľa Altoffovej filmový klub a ďalšie aktivity.



Na slávnostnom otvorení centrum posvätil trnavský arcibiskup Ján Orosch. Primátor Trnavy Peter Bročka povedal, že mesto s TACH spolupracuje dlhodobo. "Som rád, že sme mohli byť súčasťou aj tohto projektu. Tým, že stojí priamo v centre mesta, vysiela signál, že sociálne témy nepatria na perifériu mesta ani nášho záujmu, ale týkajú sa nás všetkých," uviedol. Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča je na nás všetkých, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú, vrátiť sa k dôstojnejšiemu životu a opätovnému začleneniu do spoločnosti.