Trnavská arcidiecézna charita otvorila pre verejnosť centrá pomoci

Trnava 18. marca (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) otvorila pre verejnosť svoje Centrá pomoci človeku (CPČ). Zariadenia v Trnave, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom a Galante boli sprístupnené v utorok pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce.



V Trnave mohla verejnosť spoznať priestory nízkoprahového denného centra, ktorého pracovníci poskytujú sociálne služby najmä ľuďom bez domova. Počas prehliadky v centre prebiehala aj tvorivá aktivita s klientmi, ku ktorej sa mohli pridať aj návštevníci.



Centrum navštevujú ľudia prežívajúci rôzne formy osobnej krízy. "Osamelí, ľudia bez domova, závislí, s poškodenými rodinnými vzťahmi. Keď nevedia, na koho sa obrátiť, my sme tu pre nich. Je to pre nich bezpečné útočisko, kde môžu stráviť čas a kde sú prijatí takí, akí sú," povedala sociálna pracovníčka Michaela Čavarová. Centrum pomoci človeku v Trnave navštívi denne do 70 klientov.







"Pre Trnavskú arcidiecéznu charitu pracuje takmer 80 ľudí, ktorí sú buď v odborných alebo asistenčných službách," uviedla pre TASR vedúca komunikácie TACH Darina Kukuľová-Kvetanová. Spoločnosť si podľa jej slov bude čím ďalej viac uvedomovať dôležitosť sociálnych pracovníkov.



V Piešťanoch mohli záujemcovia navštíviť Centrum pomoci človeku na Ulici Andreja Hlinku, ktoré sa špecializuje na pomoc rodinám, seniorom a jednotlivcom v núdzi. V Novom Meste nad Váhom pripravili pracovníci CPČ charitné raňajky pre klientov centra, zástupcov samospráv a ďalších záujemcov z radov verejnosti. Tím CPČ v Galante zorganizoval bezplatnú burzu oblečenia.



Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov si verejnosť na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov pripomína každoročne tretí marcový utorok od roku 2007. Podľa slov riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslava Dzurecha pomáhajú pracovníci charity najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva prekonať ťažké životné situácie a nájsť cestu k dôstojnému životu.