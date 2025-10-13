< sekcia Regióny
Trnavská arcidiecézna charita pomohla v rámci zbierky 362 žiakom
Autor TASR
Trnava 13. októbra (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) vyzbierala tento rok 11.000 kusov školských pomôcok, čo je dvojnásobok oproti minulému roku. Vďaka tomu pomohla 362 deťom, prevažne žiakom základných škôl, ale aj študentom stredných škôl. Informovala o tom vedúca komunikácie TACH Darina Kukuľová-Kvetanová.
Školské pomôcky zbierala charita na viac ako 20 miestach - najmä v Trnave, Seredi, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, Dunajskej Strede a Galante. V obciach zbierku zastrešovali miestne farnosti, podporili ju tiež samosprávy, základné školy a regionálne firmy.
„Zbierka je jednou z našich pravidelných aktivít, ktorou sa snažíme vyrovnávať rozdiely medzi deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rovesníkmi. Vďaka štedrosti verejnosti mohli desiatky detí nastúpiť do školy s dôstojnosťou a pripravené,“ povedal riaditeľ TACH Miroslav Dzurech.
Zbierka školských pomôcok má 16-ročnú tradíciu. Každoročne ju 1. júna vyhlasuje Slovenská katolícka charita spolu s regionálnymi charitami. Do zbierky môžu prispieť darcovia novými aj použitými školskými pomôckami, priniesť môžu tiež elektroniku alebo sa zapojiť finančným príspevkom.
