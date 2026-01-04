< sekcia Regióny
Trnavská arcidiecézna charita rozviezla vlani 170 ton potravín
Pravidelnú pomoc vo forme trvanlivých potravín a drogérie dostávalo vlani viac ako 500 jednotlivcov a rodín, s ktorými charita pracuje vo svojich službách.
Autor TASR
Trnava 4. januára (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) počas roka 2025 distribuovala núdznym ľuďom 170 ton trvanlivých potravín a drogérie. Tri charitné dodávky s touto pomocou najazdili viac ako 47.000 kilometrov, a to na území troch krajov - Trnavského a v častiach Nitrianskeho a Trenčianskeho. Informovala o tom vedúca komunikácie TACH Darina Kukuľová-Kvetanová.
„Tieto čísla nie sú len štatistikou. Za každým kilometrom, každým balíkom, stojí konkrétny ľudský príbeh - starší človek, ktorý žije sám, rodič, ktorý bojuje s nízkym príjmom, rodina, ktorú zasiahla choroba alebo strata zamestnania,“ vysvetlil riaditeľ TACH Miroslav Dzurech.
Pravidelnú pomoc vo forme trvanlivých potravín a drogérie dostávalo vlani viac ako 500 jednotlivcov a rodín, s ktorými charita pracuje vo svojich službách. Potraviny a drogériu poskytuje ľuďom v núdzi v rámci projektu Sieť pomoci. Aby projekt fungoval, prevádzkuje sklad solidarity, v ktorom je táto pomoc uložená a odkiaľ ju v troch dodávkach distribuuje núdznym.
Potravinová pomoc, ktorú poskytuje TACH ľuďom v núdzi, je jedným z prvých krokov, ktoré majú viesť k stabilizácii ľudí v náročnej životnej situácii. Distribuované trvanlivé potraviny a drogéria pochádzali z viacerých zdrojov - od partnerských komerčných subjektov, ako aj z potravinových zbierok.
