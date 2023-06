Sluchovo postihnutí v Trnave získali elektromobil pre tlmočníkov

Trnava 13. júna (TASR) - Nový elektrický automobil bude od utorka slúžiť pre Trnavskú asociáciu sluchovo postihnutých (TASPO). Organizácia ho zadovážila pre potreby svojich tlmočníkov z a do posunkovej reči pre ľahší a rýchlejší presun vďaka grantovej podpore Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a finančnej podpore nadácie SPP. Kľúče od vozidla odovzdal predseda TTSK Jozef Viskupič riaditeľovi TASPO Jaroslavovi Cehlárikovi.



"Auto budú využívať naše tlmočníčky na Záhorí, pre okresy Senica a Skalica. Naše potreby pre ostatné regióny kraja sú spolu päť automobilov, verím, že sa nám podarí nájsť postupne ďalšie zdroje financovania, aby sme ich mohli zakúpiť," uviedol Cehlárik.



Tlmočníci podľa neho zažívajú situácie, keď musia byť oveľa flexibilnejší, než im umožňuje doteraz zaužívaný spôsob presunu hromadnými prostriedkami alebo keď v teréne používali súkromné vozidlá. "Služobné auto je nástroj, ktorým vieme zabezpečiť službu tlmočenia dvoch - troch klientov v krátkom čase," uviedol. Klienti v Trnavskom kraji toto podľa jeho slov iste ocenia. Situácie ako pôrody, návštevy nemocnice alebo návštevy v domácnostiach si vyžadujú, aby tlmočník v hocijakom čase sadol do auta a vyrazil na cestu.



"Som rád, že poslanci odsúhlasili návrh poskytnúť grantové prostriedky na tento účel, hoci to nie je originálna kompetencia TTSK. Teším sa, že tento náš pilotný a nadrámcový projekt vyšiel, teraz je na TASPO, aby dobudovala potrebnú flotilu zo zdrojov, ktoré si bude vedieť nájsť," povedal Viskupič. Naplnenie potreby trvalo podľa jeho slov trochu dlhšie, "ale samosprávy si v tomto období musia opasky priťahovať". TTSK využíva služby TASPO pri tlmočení krajských zastupiteľstiev, oslovuje však aj ďalšie organizácie, ktoré robia tlmočníctvo v posunkovej reči.