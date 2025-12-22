< sekcia Regióny
TASPO kritizuje prístup kraja, TTSK oponuje
Na protestnom zhromaždení pred úradom krajskej samosprávy predostrela viacero požiadaviek vrátane žiadosti o zvýšenie hodinovej sadzby za tlmočenie.
Autor TASR
Trnava 22. decembra (TASR) - Trnavská asociácia sluchovo postihnutých (TASPO) kritizuje prístup Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) k nepočujúcim. Na pondelkovom protestnom zhromaždení pred úradom krajskej samosprávy predostrela viacero požiadaviek vrátane žiadosti o zvýšenie hodinovej sadzby za tlmočenie. TTSK hovorí o záujme rokovať, pričom už skôr ponúkol asociácii termín pracovného stretnutia v týždni od 12. januára 2026. Zároveň krajská samospráva v stanovisku zdôraznila, že financuje tlmočnícke služby v ďaleko najväčšom rozsahu spomedzi všetkých regiónov SR a v najvyššej hodinovej sadzbe.
Formu protestného zhromaždenia nepovažuje TTSK za partnerský spôsob komunikácie pri riešení odborných a rozpočtových otázok. „Ako kraj s najmenším počtom obyvateľov si objednávame násobne viac hodín tlmočenia ako iné kraje. A to dokonca v najvyššej hodinovej sadzbe. Sme preto presvedčení, že z verejných zdrojov financujeme veľmi veľký rozsah týchto služieb,“ uviedol Peter Kováčik z Odboru komunikácie Úradu TTSK. Financovanie zahŕňa nielen samotné tlmočenie, ale aj súvisiace činnosti, ako sú administratíva, vzdelávanie tlmočníkov, cestovanie za klientmi či nájom priestorov.
Asociácia žiada okrem zvýšenia hodinovej sadzby za tlmočenie z 20 na 25 eur aj zahrnutie ošetrovného do zmluvných podmienok. „Opakovane upozorňujeme na nedostatočnú znalosť slovenského posunkového jazyka u niektorých tlmočníkov, ktorých TTSK objednáva. Ponúkli sme odbornú pomoc, no bola odmietnutá,“ zdôraznil riaditeľ TASPO Jaroslav Cehlárik.
Poukázal aj na neexistenciu vhodných priestorov, ktoré by mohli slúžiť komunite nepočujúcich. „Seniori ovládajúci slovenský posunkový jazyk sú v zariadeniach izolovaní, bez kultúrneho života v posunkovom jazyku. Zahraničné príklady ukazujú, že špecializované zariadenia fungujú a zlepšujú kvalitu života,“ povedal.
Súčasťou požiadaviek je aj nákup elektrických áut pre terénnu tlmočnícku službu. „Po dlhých rokovaniach sa v minulosti podarilo zabezpečiť prvé vozidlo. Dnes potrebujeme minimálne tri elektrické autá. V porovnaní s miliónovými investíciami do iných sociálnych zariadení ide o minimálnu, ale kľúčovú podporu,“ podotkol Cehlárik.
TTSK má zazmluvnených troch neverejných poskytovateľov tlmočníckych služieb, u ktorých si v roku 2025 objednal spolu viac ako 14.000 hodín tlmočenia. „Z celkového objemu objednaných hodín zabezpečuje TASPO 12.528 hodín, čo predstavuje 87 percent všetkých tlmočníckych hodín financovaných Trnavským krajom. Pri aktuálnej sadzbe 20 eur za hodinu ide o financovanie zo strany kraja v objeme viac ako 250.000 eur ročne,“ reagovala krajská samospráva.
Vo svojom stanovisku podčiarkla, že od roku 2017 zvýšila hodinovú sadzbu za tlmočenie o viac než 230 percent. Posledné zvýšenie na 20 eur bolo schválené v roku 2023 s účinnosťou na rok 2024 a nasledujúce obdobie. „Na pracovnom stretnutí pri schvaľovaní tejto sadzby zaznel zo strany TASPO záväzok nežiadať o ďalšie zvýšenie po obdobie piatich rokov,“ doplnil kraj.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a videozáznam.
