Trnavská charita pomáha Ukrajincom v novootvorenom centre podpory

Trnava 28. júna (TASR) - Centrum podpory otvorili pre ľudí z Ukrajiny v utorok v Trnave. Patrí do siete 25 centier, ktoré Slovenská katolícka charita (SKCH) dala utečencom na Slovensku k dispozícii s ponukou pomoci v každodenných situáciách. Podľa riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) a generálneho sekretára SKCH Miroslava Dzurecha zatiaľ počítajú s ich fungovaním jeden rok.



Ako informoval, projekt je podporený medzinárodnou sieťou národných charít Caritas Internationalis, ktoré Slovensku poskytli prostriedky v objeme viac ako 2,5 milióna eur. Po uplynutí roka bude SKCH hľadať ďalšie možnosti udržateľnosti. "Predpokladáme, že už počas roka, a následne sa centrá preklopia do pomoci všetkým núdznym ľuďom," uviedol pre TASR.



Priestory pre centrum poskytlo bezplatne mesto Trnava na Františkánskej ulici v jednom zo svojich objektov. Zamestnanci TACH asistujú odídencom pri potrebe zorientovať sa v cudzom prostredí, komunikovať s úradmi, nájsť prácu či umiestniť deti do slovenských škôl. Najzásadnejšie je však ubytovanie, o ktoré mnohí v týchto dňoch prichádzajú. "V prvých troch týždňoch fungovania centra sme vyriešili viac ako 80 žiadostí. Denne komunikujeme s úradmi, ubytovateľmi, zamestnávateľmi, ako aj s ďalšími pomáhajúcimi organizáciami. Vďaka skladu solidarity, ktorý TACH prevádzkuje, dokážeme týmto ľuďom vydávať aj potravinovú a materiálnu pomoc," povedal koordinátor centra Lukáš Cerovský.



Jednou z prvých klientok bola aj Ivana, ktorá prišla do Trnavy so svojou dcérou a ďalšou rodinou. Dostala pomoc, ktorú potrebovala, s pomocou si našli ubytovanie a teraz už patrí k tímu centra. Snaží sa svojím dielom prispieť k pomoci rodákom. V centre pôsobí aj Maxim, ktorý v Trnave pracoval už štyri roky pred vypuknutím vojny. "Teraz pomáham v centre, mojou úlohou je pôsobiť ako mediátor. Osožná mi je znalosť slovenčiny, viem, ako fungujú inštitúcie, kde čo je, aké doklady kde potrebujú a podobne," uviedol na otvorení centra. Neposlednou je podľa neho duchovná podpora utečencov, ktorú veľmi potrebujú.



Ženy s deťmi využívajú služby centra najčastejšie, a aj preto pripravuje TACH ďalšie aktivity, ktorými im chce pomôcť pri integrácii. "Počas leta chceme pre deti organizovať tábory a výlety. Veľmi potrebné sú tiež kurzy slovenského jazyka, aktuálne by ich využilo 50 žien a 25 detí," uviedla sociálna pracovníčka Lenka Peřinová.