Trnavská Galéria Výklad prezentuje prvú tohtoročnú výstavu

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Autor kombinuje a multiplikuje princípy analógového a virtuálneho sveta.

Autor TASR
Trnava 4. marca (TASR) - Galéria Výklad na Hlavnej ulici v Trnave prezentuje prvú tohtoročnú výstavu s názvom Panoráma ultra HD premium. Jej autorom je Lukáš Sobota a kurátorkou Marianna Brinzová, informovali z galérie.

„Výstava odkazuje na umelú miniatúru, model, simulakrum a iné zobrazenie sveta nahrádzajúce nacionalistické posolstvá a obrazy tzv. rodnej zeme,“ priblížili.

Autor kombinuje a multiplikuje princípy analógového a virtuálneho sveta. „Skúma etické otázky viažuce sa k digitálnemu priestoru, ktorý prerastá s realitou a stáva sa od nej ťažko oddeliteľným,“ dodali. Výstava potrvá do 22. marca.
