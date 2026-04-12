Trnavská Galéria Výklad prezentuje výstavu Okraje a praskliny
Trnava 12. apríla (TASR) - Druhým projektom v rámci desiatej sezóny Galérie Výklad na trnavskej pešej zóne je výstava autorky Ľudmily Hubovej Machovej s názvom Okraje a praskliny. Prezentuje intermediálnu inštaláciu skúmajúcu invazívne druhy rastlín a ich vzťah s človekom a mestským prostredím, informovali z galérie.
„Výstava sa prostredníctvom kombinácie maľby, objektu, fotografie a inštalácie zaoberá synantropnými a inváznymi druhmi rastlín v rámci Bratislavy a Paríža, z ktorého sa autorka nedávno po rezidenčnom pobyte vrátila,“ priblížila galéria.
Fenomén invazívnej a „plevelovej“ flóry ju zaujíma v súvislosti so vznikom nového prostredia, v ktorom sa narušením pôvodného začínajú objavovať netypické druhy rastlín. Tie potom ešte viac menia pôvodný charakter biotopu alebo mestského priestoru.
„Realizácia Ľudmily Hubovej Machovej v trnavských výkladoch odkazuje i na samotný cyklus prírody a jej procesy - rast, degeneráciu a rozpad. Skúma mestské prostredie, naše súžitie s rastlinami a ich schopnosť prežiť aj v nehostinnom prostredí,“ dodala galéria. Výstava potrvá do 1. mája.
