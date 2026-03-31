Trnavská hudobná jar prepojí klavír s tancom
Prvý z trojice koncertov sa uskutoční 26. apríla v kultúrnom dome v trnavskej mestskej časti Kopánka.
Autor TASR
Trnava 31. marca (TASR) - Trnavská hudobná jar prepojí v tohtoročnej edícii klavír s tancom aj južanský temperament s operou. V poradí 58. ročník podujatia ponúkne tri koncerty, ktoré zaznejú tradične v nedeľu v rôznych priestoroch Trnavy. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
Prvý z trojice koncertov sa uskutoční 26. apríla v kultúrnom dome v trnavskej mestskej časti Kopánka. „Obnovený Kultúrny dom Kopánka sa zaplní klavírnymi obrazmi v podaní výnimočnej slovenskej pianistky Jordany Palovičovej,“ priblížilo mestské kultúrne stredisko. Tanečné štúdio Crazy Family spolu s choreografkami Dominikou Pavelekovou a Dominikou Heribanovou pretavia vybrané skladby do pohybu a emócie.
Druhý koncert je naplánovaný na 17. mája v trnavskej Synagóge - Centre súčasného umenia. Predstavia sa huslistka Jana Andevská a španielsky gitarista Josep Manzano. „Program ponúkne hudobnú cestu od Katalánska až po Južnú Ameriku,“ dodalo Zaži v Trnave.
Dejiskom záverečného koncertu bude 7. júna trnavská Bazilika sv. Mikuláša. „Prinesie výber z diel slávnych talianskych operných skladateľov,“ doplnilo mestské kultúrne stredisko s tým, že pod taktovkou dirigenta Samuela Galeana zo Sicílie vystúpi sopranistka Lucia Byráková, Miešaný spevácky zbor Tirnavia a Trnavský komorný orchester s koncertnou majsterkou Alžbetou Ševečkovou.
