Trnavská knižnica darovala knihy do zdieľanej knižnice na stanici

Trnava 20. marca (TASR) - Vyradené alebo darované knihy zo svojho fondu venovala trnavská Knižnica Juraja Fándlyho (KJF) do zdieľanej knižnice v zákazníckom centre autobusovej stanice v Trnave. Reagovala tak na výzvu dopravnej spoločnosti Daruj knihe druhú šancu počas akcie Marec - mesiac knihy. Cestujúci si môžu ktorúkoľvek knihu nielen vziať, zároveň môžu priniesť aj vlastné knihy, informovala hovorkyňa zriaďovateľa KJF, Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), Natália Petkáčová.



"Je potešujúce, že projekt Daruj knihe druhú šancu oslovil aj KJF. Sme radi za celý balík zaujímavých kníh a veríme, že táto spolupráca bude pokračovať aj do budúcnosti. Pre tých cestujúcich, ktorí do zdieľanej knižnice prispejú vlastnými knihami, máme pripravený malý darček," uviedol dopravný riaditeľ spoločnosti Arriva Trnava Juraj Kuzma. Podľa riaditeľa KJF Pavla Tomašoviča poskytli kolekciu kníh, ktoré si cestujúci môžu zobrať so sebou na cestu a spríjemniť si tak cestovanie. "Darovali sme ich v rámci našej snahy byť zodpovední k životnému prostrediu a dávame im druhú šancu," povedal.



Predseda TTSK Jozef Viskupič podčiarkol, že kraj zvyšuje kvalitu regionálnej dopravy dlhodobo a rôznymi spôsobmi. "Ide napríklad o zavedenie zónového členenia kraja, predplatných cestovných lístkov alebo o obnovu autobusovej flotily. Cestujúcim prinášame aj zaujímavý druh spolupráce medzi KJF a naším regionálnym dopravcom. Spoločne podporujeme iniciatívy, ktoré vychádzajú v ústrety potrebám našich obyvateľov a vo svojej podstate majú vyšší zmysel," doplnil.