Trnavská knižnica hľadá dobrovoľných spolupracovníkov

Trnava 2. septembra (TASR) - Knižnica Juraja Fándlyho (KJF) v Trnave vyhlásila kampaň Staň sa dobrovoľníkom v knižnici!. Prihlásiť sa môžu záujemcovia vo veku od 18 rokov, ktorí majú záujem o literatúru, umenie či organizátorskú prácu s ľuďmi. Podľa riaditeľa Pavla Tomašoviča sa chcú sústrediť na generáciu tínedžerov a tiež na prácu so seniormi.



„Vytypovali sme viacero okruhov, v rámci ktorých by mohli dobrovoľníci prispieť k skvalitneniu našej činnosti,“ uviedol. Ide popri pomoci pri organizovaní knižničných podujatí a pravidelnej burzy kníh aj o čítanie deťom či seniorom, a to nielen v slovenskom jazyku.



„Chceli by sme napríklad zabezpečiť aj roznášku kníh imobilným čitateľom,“ povedal Tomašovič. Knižnica má záujem tiež o dobrovoľníkov, ktorí sú zdatní pri práci s 3D tlačou. Od zloženia dobrovoľníckeho tímu sa budú aktivity v knižnici ďalej rozvíjať, KJF s nimi počíta počas celého roka. Prihlásiť sa možno do konca októbra.