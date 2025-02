Trnavská kraj finančne pomôže IPčku a jeho centru v Trnave

Trnava 14. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) finančne pomôže občianskemu združeniu IPčko - Internetovej poradni pre mladých ľudí, ktorá má v Trnave centrum krízovej intervencie Káčko. Tomu hrozilo pre finančné problémy zatvorenie. Skonštatoval to pre TASR predseda TTSK Jozef Viskupič v piatok na stretnutí s predstaviteľmi IPčka v trnavskom Káčku.



"Čelíme nárastu duševných ťažkostí mladých ľudí a odborníkov schopných poskytnúť pomoc je veľmi málo. Pre finančné problémy hrozilo, že centrum krízovej intervencie Káčko v Trnave s tromi psychológmi bude mať veľmi problematickú budúcnosť a hrozil aj ten scenár, že by mohlo skončiť. Preto sme sa rozhodli v Trnavskom samosprávnom kraji zareagovať včas a efektívne," priblížil Viskupič s tým, že pomoc je v dvoch rovinách.



V prvom prípade ide o finančnú injekciu na prevádzku a podporu centra. "Vďaka tomu sa toto centrum nezavrie a jeho činnosť bude zachovaná," doplnil. Druhá rovina sa týka spolupráce s IPčkom, v ktorej bude pokračovať všetkých 44 verejných krajských škôl. Viskupič v tejto súvislosti avizoval "najvyšší záujem". Predseda TTSK tiež zdôraznil potrebu systémových zmien a pomoci v rámci štátu.



Riaditeľ IPčka Marek Madro informoval, že v priebehu roka 2024 mala poradňa 143.000 kontaktov na celom Slovensku a v Trnave poskytla až 8600 intervencií. "To je obrovské množstvo ľudí, ktorí využili služby pomoci priamo tu v regióne," zhrnul. Uviedol tiež, že centrum aktuálne hľadá nové sídlo, podľa jeho slov by malo byť v centre Trnavy. Spomenul tiež, že v súčasnosti v Káčku pracujú traja psychológovia, radi by však pracovné kapacity navýšili.



IPčko je skupina ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov, ktorí sa snažia cez internet, ale aj osobne vo svojich intervenčných centrách pomáhať ľuďom v náročných životných situáciách. Je tiež súčasťou rôznych asociácií a programov na psychologickú pomoc deťom vrátane Integrovaného záchranného systému.